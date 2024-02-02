Скандалы: Не последняя

Хорватский суд передал Украине яхту Виктора Медведчука Royal Romance

Началась предпродажная подготовка яхты Royal Romance Виктора Медведчука, судно вышло в море для проверки и технического обслуживания. Его предполагается продать в пользу Украины. Это будет первый пример использования и инвестирования арестованных активов украинских олигархов.

«Золотой» вагон

Виктор Медведчук, недавно один из богатейших и влиятельных политиков Украины, теперь ведет колонку на российском портале, связанном с Гостелерадио РФ. На днях, подводя итоги 2023 года, он написал: «Запад верил, что уничтожит российские войска своим «чудо-оружием», задавит экономическими санкциями, поднимет массовые мятежи с помощью агентов влияния… Сегодня коллективный Запад остался без козырей».

Что касается санкций, ныне украинский беженец знает, о чем говорит. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский объвил войну землякам-олигархам и начал с Медведчука: «уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук». Тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука и его жены, известной телеведущей. Позже решением суда были арестованы активы семьи – по подозрению финансирования Росгвардии и МВД России в Крыму, а как следствие, – в государственной измене и содействии терроризму. В составе имущества семьи было арестовано 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест, 279 картин. Под арест попали доли в уставных капиталах 25 компаний, бенефициарами которых являются Медведчук или его жена. Стоимость имущества супруги – Оксаны Марченко – превысила 5,6 млрд грн ($150 млн). Упоминались 18 ее инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятий.

Но самым зрелищным моментом демонстрации имущества стал обнаруженный во львовском имении семьи настоящий железнодорожный, стоящий на рельсах вагон-ресторан с дорогой мебелью, стилизованной под старину отделкой, 31 коробкой посуды и предметами интерьера. Вся эта роскошь была создана по эскизам известного производителя люксовых автомобилей и вагонов компании Pullman.

Позже санкции против супругов ввели Великобритания и США. В ноябре 2022 года агенты американского Федерального бюро расследований произвели обыск на принадлежащей семье яхте в хорватском городе Трогир. Это была 92-метровая лодка класса люкс Royal Romance стоимостью около $180 млн. Медведчука арестовали, но вскоре обменяли на 56 военнопленных. Он уехал в Россию. Вроде бы его видели в Крыму.

Прецедента нет

Между тем запад озаботился созданием инициатив и механизмом по использованию замороженных активов РФ. Сейчас специальная рабочая группа занимается тем, что ищет легальный способ передачи их Украине. G7, Евросоюз и Австралия заморозили почти $300 млрд российских госактивов. Большая часть из них находится в Бельгии, в депозитарии Euroclear. В конце 2023 года Еврокомиссмия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Страны Европейского союза достигли принципиального соглашения по этому предложению, но пока механизм передачи замороженных российских активов на нужды Украины не разработан. Не определены и сроки создания такого механизма.

Но из Хорватии, от издания Dnevnik.hr, пришла новая информация. После десяти месяцев швартовки роскошная яхта Royal Romance 25 января вышла в море из Трогира. Судно связывают с семьей Виктора Медвечука.

В объяснении окружного суда Сплита говорится: «Разрешено временное плавание для технического обслуживания и предотвращения причинения ущерба».

Глава украинского национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Дума прокомментировала это событие: «Главное – не паниковать. АРМА держит вопрос на особом контроле и обладает достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 года временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда г. Сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал капитан порта с участием полицейских Хорватии».

Кроме того, сообщает украинская чиновница, государственным секретарем МИД Хорватии — руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки Украины Франо Матушичем сообщено о принятии окружным судом г. Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует.

Дума с радостью сообщила, что АРМА получило согласование на проведение повторного осмотра этого актива. После проведения оценки АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом. Желающие купить яхту вроде бы имеются.

Яхта Royal Romance от Медведчука, похоже, уплыла. Но есть еще порох в пороховницах… Прошла информация, что Виктор Медведчук после освобождения из украинского плена и переезда в Россию получил в эксплуатацию новую яхту стоимостью 886 млн рублей ($9,6 млн). На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. Всего яхта может вместить до 20 гостей. Производитель — итальянская Ferretti Group — называет судно «истребителем». Таможенные данные указывают на то, что судно Amore Mio спустили на воду только в 2023 году. Российскую таможню яхта прошла 26 июля. Она подошла к российским водам под флагом Палау, однако ее отправитель – компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Версия”