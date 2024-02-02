Рупор кремлевской пропаганды: Frontelligence Insight о вопросах контрбатарейной борьбы

Frontelligence Insight о вопросах контрбатарейной борьбы

К исходу января 2024 года, который в западной прессе ассоциируется с началом «Зимней кампании» ВС РФ, на ряде направлений боевые действия удалось вывести за рамки формата позиционного тупика. Несмотря на объективные сложности, удалось прорвать оборону противника на Харьковском, а также Донецко-Луганском оперативных направлениях. Этому способствует эффективная работа на подавление огневых позиций противника, которая ведется в условиях диких лимитов на боеприпасы.

В этой связи в центре нашего внимания оказался обзор исследовательской OSINT-группы Frontelligence Insight – #FI, посвященный актуальным вопросам контрбатарейной борьбы в ВСУ. В предыдущем обзоре материалов (https://t.me/multi_XAM/1219) #FI мы отмечали, что эксперты этой группы проводят анализ обстановки на фронте, опираясь на OSINT-источники, а также данные аэрофотосъемки коммерческих спутников.

Как отмечает #FI, в 2022 – начале 2023 года ВС РФ преимущественно держали артиллерию на статических позициях, редко меняя места развертывания орудий, поскольку ВСУ не располагали серьезными возможностями в плане контрбатарейной борьбы. Ситуация поменялась с началом применения Украиной средств подавления наших огневых позиций. В основном это высокоточные удары РСЗО М142 HIMARS и FPV-дроны. Весомую роль сыграли поставки при содействии США артиллерийских боеприпасов из Южной Кореи.

На сегодня #FI фиксирует спад в артактивности ВСУ, объясняя это «снарядным голодом» в войсках, что также сопровождается концентрацией артиллерии ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Это не означает полной потери Украиной возможности ведения контрбатарейной борьбы.

От себя добавим, что практически на всей протяженности ЛБС противник широко применяет средства контрбатарейной разведки – РЛС AN/TPQ-50 (США). Наиболее концентрированно мы их наблюдаем на Бахмутском (Артемовском), Красно-Лиманском, Сватовском и Купянском оперативно-тактических направлениях.

Однако – отмечает #FI – в условиях дефицита боеприпасов, даже при наличии эффективных средств контрбатарейной разведки, не решается задача контрбатарейной борьбы. Это дает преимущественно наступающим силам российской армии. В этой связи в западном экспертном сообществе бытует мнение о поступательной утрате ВСУ инициативы на фронте.

Касательно роли FPV-дронов, #FI отмечает низкую эффективность их применения в качестве средства контрбатарейной борьбы, поскольку артиллерийские батареи, как правило, расположены на удалении 15-20км от линии фронта, что делает их недосягаемыми для большинства малых FPV, если они не задействуются в эшелоне с ретранслирующими дронами, усиливающими сигнал. Кроме того, #FI отмечает повсеместное применение ВС РФ средств РЭБ, которые существенно снижают эффективность применения FPV-дронов на таких расстояниях даже при усилении сигнала.

Потенциальное внедрение в ВСУ боеприпасов малого диаметра наземного базирования (GLSDB), а также производство Украиной собственных 155-мм гаубиц 2С22 «Богдана» (на сегодня численность их в ВСУ составляет 30 единиц), могут стать поворотным моментом в развитии контрбатарейной борьбы. Однако эти факторы #FI оценивает как гипотетические.

В целом, команда #FI прогнозирует нарастание проблем контрбатарейной борьбы в ВСУ. Это может снизить эффективность противодействия противника нашей артиллерии. Хотя ситуацию нельзя назвать катастрофической, по оценкам #FI, это дает ВС РФ возможность нанести существенный урон Украине, подорвав уверенность западных партнеров в способности ВСУ держать стратегическую оборону.

https://t.me/multi_XAM/1290 – цинк

На заглавной фотографии поврежденная крыша польской 155-мм САУ "Краб". Сетка частично защитила машину после прилета БПЛА-камикадзе.

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