Врач Елена Мамонтова: при инсулинорезистентности нарушается механизм распределения глюкозы по клеткам

Инсулинорезистентность – это состояние, при котором организм перестает правильно реагировать на инсулин, гормон, который играет ключевую роль в регулировании уровня сахара в крови. Доктор Елена Мамонтова, эксперт по эндокринологии, объяснила, почему это важно и как распознать проблему.

Инсулин – это своеобразный мостик между кровью и клетками организма. Он обеспечивает перенос глюкозы, полученной из пищи, внутрь клеток, где она используется в качестве источника энергии. Для этого процесса клетки должны иметь специальные рецепторы, которые реагируют на инсулин. Однако при инсулинорезистентности они перестают нормально функционировать.

Как следствие, клетки перестают принимать глюкозу, а органы и ткани не получают достаточно энергии. Кровь, в свою очередь, становится перенасыщенной сахаром, что может повредить сосуды и вызвать различные проблемы, включая диабет, гипертонию, ожирение, ишемическую болезнь сердца и даже болезнь Альцгеймера.

Доктор Мамонтова подчеркивает, что инсулинорезистентность может быть унаследованной или возникать на фоне хронических заболеваний, таких как поликистоз яичников или заболевания щитовидной железы. Однако часто она является результатом нездоровых привычек, таких как ожирение, малоподвижный образ жизни и неправильное питание с избытком быстрых углеводов и недостатком витамина D.

Симптомы инсулинорезистентности включают повышенный аппетит, дневную сонливость, быстрый набор веса, увеличение отложений жира на животе, утомляемость и повышение давления. Если есть сочетание этих симптомов, особенно если имеются родственники с диабетом 2-го типа, стоит обратить внимание на состояние организма и проконсультироваться с врачом.

Инсулинорезистентность может быть серьезной проблемой, но раннее обнаружение и изменение образа жизни могут помочь предотвратить её развитие и улучшить общее здоровье.