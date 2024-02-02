Скандалы: Заначка от мошенников

Как банки будут возвращать украденные у клиентов деньги

За одни только сутки телефонные мошенники выманили у жителей Воронежа более 30 миллионов рублей. Вскоре этим манипуляциям может прийти конец: банки разработали систему возмещения жертвам украденных у них денег.

Шокирующее число воронежцев пострадало от рук мошенников за одни сутки — 30 жителей региона перевели аферистам более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Воронежской области. Как такое стало возможно?

Программа жертвы

«НИ» уже подробно рассказывали о мошеннических схемах, при помощи которых у людей выманивают деньги. Но случай с Воронежем — особый. Психологи и социологи считают, что в данном случае работала хорошо подготовленная группа людей.

— «У любого человека срабатывают определенные поведенческие программы. Манипуляторы запускают эти программы при помощи определенных слов, используя НЛП — нейро-лингвистическое программирование. Если человек слышит, что его ребенок в опасности и надо его выручать — мгновенно включается программа родителя, которая блокирует все остальное. Если звонит представитель правоохранительных органов — включается программа „авторитет“ и „меня защищают“.

— Больше всего страдают от мошенников пенсионеры, потому что они априори попадают в группу тех, кто нуждается в защите и подчиняется любым силовым действиям. В случае таких крупных мошеннических атак, как в Воронеже, работают большие группы, целые кол-центры, которые действуют по заранее разработанным и отрепетированным схемам с написанными диалогами», — рассказал «НИ» психолог-социолог Александр Прудник.

Техник обмана существует множество. Чаще всего мошенники действуют по классической схеме: НПП — Напугать, поторопить, пообещать.

«Это особенно хорошо действует на наименее защищённых и впечатлительных. При помощи нейро-лингвистического программирования в голову собеседника вносят определенные мысли, которые меняют мышление и поведение и позволяют тем самым добиваться поставленных целей. Для того, чтобы вынудить человека совершать какие-то действия, на него воздействуют специально обученные люди при помощи НЛП. Речь, манера говорить, сам диалог у мошенников, как правило, хорошо отрепетированы», — пояснила «НИ» психолог Кира Бахтина.

Базы данных мошенников уже созданы

С 25 июля в России будет введена схема, которая предусматривает возмещение украденных мошенниками денег — если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод мошенникам.

Кстати, начиная с прошлого года Банк России стал собирать статистику о предотвращенных хищениях со счетов людей. Только за девять месяцев банки отбили более 20 млн попыток похитить деньги клиентов и спасли в общей сложности 3,3 трлн рублей. Результативность защитных систем от мошеннических списаний — около 98%. Тем не менее злоумышленникам удалось похитить почти 11,8 млрд рублей. И тут — вопрос к качеству антифрод-систем банков.

После одного из мошеннических звонков я обратилась в службу безопасности Сбербанка, где меня попросили назвать номер, с которого звонили «представители следственных органов», и он оказался в базе данных мошенников, которую собирал банк.

Как известно, летом был принят закон по противодействию телефонным мошенникам.

«Банки и до закона противодействовали мошенническим операциям, в том числе пользуясь нашей базой — для этого существуют антифрод-процедуры. Но по новому закону им придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами. Появляется также двухдневный период охлаждения, во время которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет и уведомит клиента о приостановке операции. У человека появится возможность одуматься и отказаться от перевода. Новый механизм заработает с 25 июля этого года», — сообщил журналистам зампред Банка России Герман Зубарев.

Подозрительные переводы банки будут тормозить

Возникает закономерный вопрос: из каких средств банк собственно будет выплачивать компенсации? И как будет проходить процесс выявления мошеннических схем?

«Большие переводы скорее всего будут замораживать на 2-3 дня, чтобы человек смог осмыслить свой поступок, посоветоваться с близкими. Если людям срочно нужны деньги, перевод срочный, это конечно не очень удобно. В любом банке есть так называемые обязательные резервы, которые банк держит, не выдавая в качестве кредитов. Если ЦБ увеличит их долю — возврат денег будет из этих средств. ЦБ регулирует эту обязательную часть, которая не выдается и хранится на случай рисков и непредвиденных ситуаций. Но если банк увеличит эту долю, он сделает это за счет клиентов. То есть я прогнозирую увеличение процентов по кредитам. Или кредиты начнут выдавать под другие, менее выгодные условия, не исключаю, что поднимут проценты за переводы» — заявила «НИ» финансист, доцент Института экономики, математики и информационных технологий РАНХ и ГС Надежда Шилова.

Технологии выявления операций с участием мошенников нам пояснили сотрудники Сбербанка. «Выявить случаи, которые подпадают под случаи мошенничества, не так сложно. Например, клиент совершает нетипичные транзакции — крупные переводы в ночное время, причем с нового устройства. Банк вправе спросить у клиента, действительно ли он сам совершает перевод и не находится ли под влиянием злоумышленников. Если, несмотря на предупреждение, человек настаивает на переводе, то банк обязан исполнить транзакцию. Но в случае крупных переводов с клиентом будут проводить беседу», — пояснили нам в службе клиентской поддержки банка.

Подозрительными будут считаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках, а также оформление предодобренного кредита сразу после разблокировки онлайн версии банка после неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

В общем, банки станут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового устройства.

Просто бизнес, ничего личного

По словам источников «НИ» в финансовых структурах, сейчас банки продумывают схемы, которые позволят им создавать обязательные резервы для выплаты средств жертвам мошенников.

«По моим данным, банки будут создавать сейчас такие резервы, это требование ЦБ. Откуда их взять? Это деньги учредителей, деньги от прибыли, доходы от манипуляций с процентной ставкой. Или же банки могут просто увеличить комиссию за обслуживание и за переводы. Бесплатно это все не будет, банки не могут работать без прибыли для себя. В этот резерв для выплат жертвам мошенников каждый заемщик будет вкладываться своим процентом. Меры предосторожности банки уже принимают. По себе могу сказать: недавно мне не дали сразу осуществить крупный перевод члену семьи, велели подумать пару дней», — заявил «НИ» профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, экономист Александр Сафонов.

Сотрудники банков также сообщили «НИ», что сейчас разрабатываются механизмы выявления фишинговых сайтов, которые выманивают деньги, а также технологии противодействия этому.

Стоит все же понимать, что полностью все эти меры схемы мошенничество не изживут, и всегда найдется процент доверчивых людей, которые будут вестись на уловки преступников. А банки под предлогом противодействия мошенникам и возврата похищенных средств еще больше поднимут свои тарифы и проценты по ставкам.

Как говорится, просто бизнес, ничего личного.

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”