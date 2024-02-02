Скандалы: Органы знания

Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

Доступ к данным россиян, включая те, что относятся к налоговой тайне, могут дать территориальным органам Роструда. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда — перечень предстоит согласовать с ФНС. Например, речь о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ. Межведомственный обмен подобной информацией нужен для борьбы с нелегальной занятостью. И эксперты подтверждают, что механизм может быть эффективен: так получится выявить тех, кто получает зарплату в конвертах. Правда, чем больше людей и организаций имеет доступ к данным, тем выше риски их утечки, предупреждают специалисты по кибербезопасности.

Какие налоговые данные предлагают передавать в Роструд

Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие в том числе налоговую тайну. Об этом сказано в проекте приказа Минтруда (есть у «Известий»). Там подчеркивается, что перечень требуется согласовать с ФНС и самим Рострудом. Если изменения утвердят, документ должен вступить в силу 1 марта 2024 года.

В предлагаемый Минтрудом перечень в том числе входят:

— информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицами, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников;

— данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. в месяц;

— информация о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте.

В частности, о таких работодателях предлагается передавать в органы Роструда следующие сведения: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов. «Известия» направили запрос в Минтруд, ФНС и Роструд.

Как поможет обмен данными в борьбе с теневой занятостью

Передача данных из ФНС в Роструд может оказаться достаточно эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью, в том числе выплатой заработных плат в конвертах, считает старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Такие практики можно будет более оперативно выявлять и эффективнее их пресекать, уверен он.

Улучшение межведомственного взаимодействия и налаживание информационного обмена между структурами будут хорошим подспорьем в борьбе с теневой занятостью, согласна государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

Например, анализ взаимосвязи между самозанятыми и заказчиком позволит инспектору определить характер трудовых отношений, отметил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Однако Роструд сегодня не имеет достаточного количества сотрудников для такой работы, отметил он. Кроме того, правительство установило ограничения по проведению внеплановых проверок бизнеса, поэтому прийти к теневому работодателю и проверить наличие сотрудников на местах затруднительно, подчеркнул эксперт. В этом и поможет обмен информацией.

Есть ли риск утечки данных

Многое будет зависеть от мер безопасности, используемых при передаче данных между госорганами, а также при их хранении и обработке, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Но чем больше людей и организаций имеет доступ к информации, тем выше риск утечки, признал он.

— Объем передаваемых сведений относительно невелик. Например, в отношении физических лиц это ФИО, дата рождения, СНИЛС и суммы выплат. Больше данных предполагается отправлять о работодателях. Тем не менее эту информацию можно использовать в мошеннических схемах совместно с методами социальной инженерии, — отметил Владимир Ульянов.

Нередко злоумышленники используют имеющиеся сведения о жертве, чтобы втереться в доверие и убедить человека выдать нужную им информацию (например, код из SMS) или совершить какое-либо действие (банковский перевод), что позволит им монетизировать схему, пояснил эксперт.

Впрочем, доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в межведомственных комиссиях и органах Роструда будут иметь только отдельные должностные лица, подчеркнула Юлия Гейнц из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

— Никто не может быть застрахован от ошибки из-за человеческого фактора или недобросовестного поведения сотрудников, поэтому риск утечки информации есть всегда. Но думаю, что в случае принятия закона будет предусмотрена надежная информационная безопасность и риски сведут к минимуму. При этом необходимы поправки в Налоговый кодекс в отношении режима налоговой тайны, — считает эксперт.

Какие еще меры помогут в борьбе с «тенью»

По разным подсчетам, в России в неформальном секторе работает от 15 до 25% населения, сказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В первую очередь необходима грамотная информационно-разъяснительная работа с населением, чтобы было меньше желающих трудоустроиться в организации с неофициальной заработной платой, уверена Юлия Гейнц.

— Нужно донести, что работник рискует недополучить все положенные ему выплаты либо вообще остаться без денег, — заявила она.

Также для борьбы с теневой занятостью может быть эффективно создание реестра организаций, у которых выявлены такие факты. Эта мера предупредит работников о том, что конкретные компании нарушают трудовое законодательство и устройство к ним может грозить определенными последствиями, подытожила эксперт. Ранее Минтруд заявлял о планах сделать такой реестр общедоступным.

Как считает Александр Сафонов из Финансового университета, самые успешные механизмы борьбы с теневой занятостью лежат в сфере ответственности ФНС: это анализ соотношения доходов и расходов человека.

Мария Строителева

Оригинал материала: “Известия”