 

Китай придумал новый способ воссоединения с Тайванем: каждому тайваньцу дадут по 10 тысяч долларов США

02.02.2024, 11:33, Разное
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Си Цзиньпин поручил центральному комитету коммунистической партии создать специальный международный фонд для интеграции Тайваня в состав КНР.

Этот проект прорабатывался несколько лет в качестве альтернативы военному вторжению в островное государство.

По замыслу авторов проекта, КНР начнёт каждый год выделять до 2% государственного бюджета в этот фонд. В течение 10-15 лет страна накопить достаточную сумму, чтобы перечислить тайваньцу «взятку» в размере 10 тысяч долларов.

– В Пекине рассчитывают купить абсолютно всех жителей острова. Специальную часть фонда на взятки для высших должностных лиц Тайваня будут собирать партийные чиновники КПК из своих источников, – рассказал собеседник одного из международных агентств.

В Пекине рассчитывают, что таким образом смогут избежать и международных санкций, и возможных военных проблем. Последних набирается целый спектр – начиная от болезненных потерь при боестолкновениях, заканчивая перспективой поражения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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