 

Компания HMD сообщила о прекращении производства смартфонов Nokia

02.02.2024, 11:15, Разное
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Финская компания Human Mobile Devices объявила, что намерена отказаться от торговой марки Nokia, подчеркнув, что сворачивает производство смартфонов под этим брендом, который теперь можно будет увидеть исключительно на кнопочных телефонах без операционной системы Android.

В рамках ежегодной выставки MWC 2024, которая пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне, HMD намерена представить смартфоны, планшеты и беспроводные наушники под собственным брендом.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время смартфоны под торговой маркой Nokia будут реализовываться со значительными скидками, в связи с чем у фанатов компании, сконцентрировавшейся на производстве телекоммуникационного оборудования и разработке технологии 5G, есть возможность их приобрести.


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