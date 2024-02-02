Google: дата-центры компании будут получать 478 МВт от прибрежных ветропарков

Американский технологический гигант Google заключил крупнейшую сделку в истории по поставкам возобновляемой электроэнергии с морских ветроэнергетических проектов у побережья Нидерландов.

Для обеспечения своих дата-центров в Нидерландах Google приобретет 478 мегаватт (МВт) электроэнергии у консорциумов Crosswind и Ecowende, которые представляют собой совместные предприятия энергетической корпорации Shell и компании Eneco. Эта электроэнергия будет производиться двумя новыми морскими ветропарками – Hollandse Kust Noord Zone V, который уже был запущен в эксплуатацию в 2023 году, и Hollandse Kust West Site VI, запуск которого запланирован на 2026 год.

Эти поставки энергии будут направлены на снабжение энергией двух дата-центров Google в Нидерландах. Кроме того, корпорация заключила соглашения о покупке возобновляемой энергии в Италии, Польше и Бельгии, однако финансовые детали не были раскрыты.

Эта рекордная сделка становится частью стратегии Google по полному переходу к работе дата-центров на безуглеродной энергии к 2030 году, что также демонстрирует ее усилия по защите окружающей среды.

Следует также отметить, что ранее инженеры Google разработали уникальные искусственные листья, способные генерировать электроэнергию с использованием энергии дождя и ветра.