В США мужчина выиграл турнир по шахматам, консультируясь с ИИ

Американец выиграл профессиональный турнир по шахматам, консультируясь с искусственным интеллектом, и не был дисквалифицирован – впервые в истории шахмат подобную тактику признали допустимой. Он последовательно обыграл шесть соперников, ни разу не проиграв и не сыграв вничью.

28-летний Грегори Паттерсон заранее пришёл к оргкомитету и объяснил им, что турнир не обеспечивает участникам настоящего равенства возможностей. Паттерсон до этого играл в шахматы только в детстве и вдобавок два дня потренировался перед соревнованием, чтобы освежить в памяти правила. В результате профессиональные шахматисты по сравнению с ним оказались в привилегированном положении, а сам он – в дискриминированном.

Поначалу мужчину подняли на смех и попросили его убираться, однако он продолжил приводить аргументы. Паттерсон признал, что в суде у него нет никаких шансов, но пригрозил натравить на чемпионат борцов за равные права – по его словам, активисты это не судьи, они ни в чём разбираться не будут, а вместо этого камня на камне не оставят от мероприятия. После долгих препирательств ему всё же разрешили играть по оригинальной методике, а широкой публике объяснили это политикой «суперинклюзивности».

В результате Паттерсон выиграл турнир и получил право участвовать в следующей лиге, где соревнуются лучшие из лучших и которая открывает путь к международным шахматным соревнованиям. Впрочем, вряд ли он продолжит состязаться – председатель турнира, ранее заявлявшая, что «в эту игру могут играть двое» и имевшая в виду отнюдь не шахматы, после турнира обвинила его в харрасменте (непристойных взглядах и намёках), а также в домогательствах к её 24-летней дочери, якобы имевших место 20 лет назад. Ещё несколько её заместителей под присягой подтвердили, что такое «предположительно могло иметь место», после чего Паттерсон был заключён под стражу. По законам штата Калифорния ему грозит срок до 20 лет, а если обвинения подтвердятся – вплоть до пожизненного.

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