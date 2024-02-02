Вживленный в череп чип позволил парализованному мужчине двигать руками

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02.02.2024, 9:20, Разное
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Китайские исследователи из Университета Цинхуа в Пекине объявили об успешных испытаниях нейроимпланта Neural Electronic Opportunity, который частично вернул мобильность пациенту, ставшему парализованным 14 лет назад. Об этом пишет газета South China Morning Post.

NEO позволил мужчине, имеющему имплантированный чип в черепе, управлять протезом на его руке. Мозг пациента передавал команды устройству, позволяя ему выполнять разнообразные действия, он смог взять бутылку с водой и отпить из нее.

Разработчики NEO отмечают его малоинвазивную установку. Отличие этого устройства от разработок компании Neuralink Илона Маска заключается в том, что электроды помещаются в эпидуральное пространство между мозгом и черепом, без необходимости внедрения их в нервную ткань.

Одной из ключевых особенностей импланта является отсутствие батарей. Устройство питается от беспроводной сети через высокочастотную антенну.

Ученые из Университета Цинхуа отмечают, что разработка NEO заняла 10 лет, ей предшествовали клинические опыты на свиньях. Они показали, что имплант не повреждает кортикальные нейроны, ответственные за память, обучение и другие когнитивные функции.


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