 

Мнение: О солёном… Оп-па! А что там в Соледаре?

02.02.2024, 9:00, Разное
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Всё это было бы смешно, когда бы не было печально.

Минул уже год с той поры, как #Россия по пути к Артёмовску-Бахмуту установила контроль над Соледаром, некогда крупнейшим центром добычи каменной соли. Помнится, в Сети тогда возникло немало солёных шуток на эту тему, где поминался почему-то… хрен. Ну и прогнозов, что вот теперь, когда производство сала у неприятеля упадёт настолько, что ВСУ даже нечем будет пятки смазывать, «всё посыплется», появилось ничуть не меньше.

Итог?

Весьма интересен

Нет, не только тем, что бои вдоль всей ЛБС продолжаются с переменным успехом при минимальных её подвижках в ту или иную сторону. #Украина провалила свой контрнаступ и теперь испытывает оггомные трудности. #Россия остаётся в активной обороне, всё улучшая и улучшая тактическое положение на отдельных участках размером с лужайку. «Бойкие перья», как и прежде, состязаются в остроумии.

Но вот пришли объективные цифры.

Доля импортной соли на российском рынке по итогам 2023 года выросла с 31% до 33,6%. Об этом сообщили в отраслевой ассоциации «Руспродсоюз». По её данным, в настоящее время #соль в Россию поставляют такие страны как Иран, Турция, Казахстан, Беларусь и Азербайджан.

Это притом, что никакого «соляного бума» в России не наблюдается. И #цены на приправу не растут, в отличие от яиц. И на дороги её нынешней зимой сыплют уже не так щедро, как раньше. Но — вот поди ж ты: «своей» соли посему-то всё больше «не хватает». Приходится докупать.

Так и хочется спросить: ой, а что случилось?

И почему Соледар — даже тут не помог?

И отчего ничего не посыпалось?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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