Гонка зарплат и конкуренция за работников в промышленности популярнее найма мигрантов

По данным недавнего исследования Института экономических проблем, проведенного в январе 2024 года, российская промышленность столкнулась с серьезными проблемами в сфере кадровых ресурсов. Более половины представителей промышленных предприятий, а именно 53%, утверждают, что нехватка рабочей силы тормозит их производственные мощности.

Исследование, проведенное лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП, рассматривает не только проблему кадрового голода, но и стратегии, которые промышленники предпринимают, чтобы привлечь работников. Оно также оценивает влияние других факторов на индустриальное развитие.

Интересно, что промышленники показывают готовность конкурировать за трудовые ресурсы, предлагая высокие зарплаты и улучшенные условия работы. Этот метод остается наиболее популярным способом решения кадровых проблем, его используют порядка 80% предприятий.

Среди других стратегий, применяемых в промышленности, присутствует приоритет увеличения зарплат для квалифицированных сотрудников и удержание имеющихся у обычных рабочих. Основная цель – избежать поиска новых работников, что считается логичным в условиях низкой безработицы и нестабильности в системе среднего образования. Также отмечается активное внимание к переобучению существующих рабочих и поиску квалифицированных выпускников средних специальных заведений.

Другой метод заключается в поиске рабочих в других регионах РФ и их переселение ближе к предприятию. Этот метод обогнал даже вахтовый наем и стал третьим по популярности.