Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

Это и правда очень логично. Обретающая новый вектор своего развития #Россия — она же не #доллар, чтобы нравиться всем. Поэтому более чем понятно, что нынешний российский выбор пути не многим нравится. Особенно, недавним российским союзникам и, чего уж греха таить, сателлитам. Они тоже вправе выбирать свой путь в XXI веке.

И этот выбор — уже не с Россией, вопреки всем прежним «навеки вместе».

Премьер-министр Армении Пашинян заявил в интервью, что его страна «больше не может» развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как раньше. Ей нужно изменить концепцию развития армии, в том числе пересмотреть взаимодействие с другими государствами и создать новое представление о том, с кем и как сотрудничать в оборонной сфере.

«Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал Никол Пашинян Общественному радио Армении. По его мнению, в обновлённую концепцию необходимо включить конкретные договорённости, которые будут реализованы. Также Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе ОДКБ, сказал нынешний армянский премьер.

Да, Никол Пашинян уже не раз заявлял о необходимости диверсифицировать систему безопасности страны. В частности, он обсуждал возможность наращивания военного сотрудничества с представителем НАТО, которого принял в Ереване 19 января. А представитель генсека Альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, с которым встречался премьер, в конце 2023 года высказал мнение, что Армения дистанцируется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что блок «поощряет» смену подхода и заинтересован в сотрудничестве с Ереваном. В армянском МИДе, в свою очередь, подчеркнули, что страна сотрудничает с Альянсом и готова это сотрудничество продолжать, но речи о вступлении в организацию не идёт.

Пока не идёт, следовало бы подчеркнуть. Так мы помним, что и #Украина когда-то «не видела» себя ни в каком военном блоке. И её нейтральный статус был даже зафиксирован в конституции страны. А потом — «увидела» внезапно для Кремля.

С чего бы?

И почему даже недавние российские союзники теперь стремятся быть больше не с ней? Происки «врагов»?

Или в зеркало чаще смотреться надо?

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