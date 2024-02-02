Мнение: В поликлинике “Заживёт”

Поэты в РФ не нужны

В комментах подсказали – и ведь правда талантливые стихи:

«На окраине Долгопрудного

В 23-00 по Москве

Мне сломали ребро сотрудники

Подмосковного центра “Э”.

Всё глазами меня буравили.

“Э”, сказали, “есть папироса?”

Я так понял – они представились,

а затем перешли к допросу.

Папиросы не обнаружено.

Враг я, значит, или не враг?

Получил по роже заслуженно

или выхватил просто так?

Вот за этими размышлениями

пока шёл ночную сквозь тишь

меня приняли за мошенника

опера спецотряда “СЛЫШ”.

Эти били с искрой и злобою.

Парни явно ходили в зал.

Главным был майор из особого

отделения “ЧЁСКАЗАЛ”.

Я кричал про права гражданские,

но мне сделалось не до игр,

как вошёл с бутылкой шампанского

капитан полка “ТЫЧОПИДР”.

Помню, как началось дознание.

Помню, как держусь за живот.

А потом прихожу в сознание

В поликлинике “ЗАЖИВЁТ”.

Вижу белую кардиограммы нить

и попытки дефибрилляции…

В моей смерти прошу, если что, винить

Российскую Федерацию».

А вот – про автора: “В Москве задержан Слава Малахов (Валаар Моргулис, Дореволюцiонный Совѣтчикъ). На Малахова завели уголовное дело о повторной (!) «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщила «ОВД-Инфо» его адвокат Татьяна Соломина.

Днем 31 января сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру в Москве, где находился Малахов. При обыске изъяли телефон, роутер, ноутбук и внешний диск, после чего поэта доставили в отделение полиции. По словам адвоката, Малахова задержали на 48 часов до суда по избранию меры пресечения. Поводом для уголовного преследования поэта стал антивоенный пост в его телеграм-канале, опубликованный в сентябре 2023 года.

В августе 2023 года Малахова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за публикаций во «ВКонтакте». Тогда поэта задержали и принудительно доставили в психиатрическую больницу. Там его продержали три недели, привязывая к кровати и заставляя принимать неизвестные медикаменты”.

Т.е. теперь, выходит, поэту реально корячится “семерик” (сейчас именно такие срока выписывают по данной статье). Ну, или обратно в психушку, это вообще бессрочно… И поднимется, естественно, вал одобрительных возгласов и “Мало дали” – из страха, из подлости, ну и из чистого садизма, конечно.