Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО
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1. На Западе считается нормальным называть российские СМИ «путинской пропагандой», а российских журналистов – «пропагандистами». Употреблять эти же термины по отношению к западным СМИ и журналистам, а также к украинским, разумеется, там строго запрещено. Тем временем заголовки финских газет выглядят так, будто ленивые журналисты берут архивные номера Фёлькишер Беобахтер и заменяют там евреев на русских (ссылка):
— Пропаганда Путина сильно пошатнулась
— Заявления о заболевании Путина раком
— Гигантские потери России на восточном фронте
— В элитах России распространяется страх
— Новая мрачная стратегия Путина
— Вот такая российская пропаганда о Финляндии
— Пять решающих ошибок Путина
— Великое наступление Путина забуксовало
— Путин разочарованный, обиженный, злой
— Какова правда о здоровье Путина?
— Путин понял, что совершил ошибку
— Распространяется шокирующее видео Путина с бокалом в руке
— Мир содрогнулся от зверств
— Путин повторяет ошибки Гитлера
— Вот такая безумная пропаганда о Финляндии распространяется в России
— Отставка министра обороны России? “Путин недоволен”
— Путин всё более непредсказуем
— Безумные слухи о здоровье Путина
— Стало известно о серьёзных трудностях Путина
— Таков великий план Путина
— Радикальные изменения в поведении Путина на публике
— Вот так Путин уничтожил свои элитные войска
— Поддержка войны Путина в России рухнула
— У одинокого Путина лишь несколько доверенных лиц
— Поведение Путина на публике вызывает вопросы
Финскому обывателю это… скармливают почти каждый день на протяжении десятилетий. Ты – то, что ты ешь.
По сравнению с государственной пропагандой в России пропаганда в Финляндии носит ТОТАЛЬНЫЙ характер.
Но, как публично заявил глава ВЦИОМа, мозги у людей в Европе устроены так, что за полгода пропаганды промываются полностью. Они будут безоговорочно верить в то, что им говорят.
2. Похоже, ставленники Запада снова готовят непутёвую Болгарию войне против России (ссылка):
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, один из наиболее активных проводников нынешнего прозападного курса страны, призвал “скорректировать” школьную программу, убрав из нее упоминания об общем с Россией историческом прошлом. Свое заявление чиновник сделал на интервью во время визита в США.
Как указал глава силового ведомства балканской республики, из учебников необходимо вычистить “факты, которые могут породить признательность к России”. По всей видимости, инициатива Тагарева, в случае ее успешной реализации, напрямую коснется таких событий, как освобождение Болгарии Россией от османского ига в 1878 году, а также от фашистов в 1944-м.
Как верно отметил министр, София и Москва бывали по разные стороны конфликта. Напомнил ли Тагарев этой фразой о союзе Болгарии с гитлеровской Германией в начале Второй мировой войны, неизвестно.
3. Тем временем глава НАТО — самого агрессивного со времён Второй мировой войны военного блока, количество жертв которого исчисляется десятками миллионов человек — претендует на Нобелевскую премию мира (ссылка):
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Verdens Gang (VG).
Как отметили журналисты, кандидатуру предложил зампредседателя Либеральной партии, экс-министр культуры Норвегии Абид Раджа.
«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — подчеркнул он.
Напомню, что господин Столтенберг регулярно выступает за войну против России любыми средствами, а также считает правильным размещать ядерное оружие на территории стран НАТО.
Источник: Место для дискуссий
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