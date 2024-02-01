Как выбрать помаду под цветное платье: правила и советы стилистов

Как выбрать лучший оттенок для вашей одежды? Для некоторых вариантов есть определенные правила. Так, красная одежда сочетается с красной и телесной помадой, оранжевая одежда требует персиковых оттенков, желтая сочетается с коралловыми, бордовыми и бордовыми оттенками, а синие ансамбли создают идеальный баланс с розовыми и лиловыми. Но что делать, если выбрано разноцветное платье? В этом случае в игру вступают несколько других факторов, которые могут помочь сделать правильный выбор. Учитывать нужно и тон кожи, и аксессуары.

Общие рекомендации

Строго говоря, надевая разноцветное платье, необязательно ориентироваться на принт при выборе помады. Светом во тьме в этом случае станет тон вашей кожи.

Посмотрите на запястье: если вены синие, а кожа кажется розовой, значит, у вас холодный оттенок кожи, который идеально сочетается с помадой на синей основе; подумайте о вишнево-красной или бордовой. Если кожа имеет оливковый или золотистый оттенок, то у вас теплый подтон и вам следует поискать более теплые варианты, например терракотовую или ярко-красную. Если у вас смесь розовых и желтых оттенков, то подтон нейтральный и в этом случае следует выбрать розовые (если у вас светлая кожа) или лиловые оттенки (если у вас более темная кожа).

Однако можно руководствоваться и другими принципами.

Подчеркните один из цветов платья

Если не можете определиться, выберите один из оттенков платья и подчеркните его. Добавьте вариацию этого оттенка в палитру макияжа, включите его в свой образ. Например, если на вашем платье синие цветочные узоры, выберите помаду синего, лилового, фиолетового или сиреневого оттенка.

Если на вашем платье есть оранжевые и желтые узоры, выберите яркую коралловую или более темную (кирпичную, терракотовую) помаду, чтобы подчеркнуть теплые оттенки вашего ансамбля. Для одежды с золотыми акцентами выбирайте медовый цвет, который идеально дополнит ваш наряд и придаст изюминку вашему образу.

Долой рамки

Прелесть разноцветного платья в том, что оно предлагает широкое поле для экспериментов. Например, примерить синюю или фиолетовую помаду, чтобы она сочеталась с более холодными оттенками вашего платья. Или, возможно, попробовать тюбик с эффектом металлик.

Мейкап и аксессуары

В этом случае все просто: выберите аксессуар — серьги, колье, браслет — и подберите помаду максимально близкого тона. Вы даже можете подобрать цвет своих губ к цвету очков!

Например, вы можете найти помаду того же цвета, что и драгоценный камень в сережках. Если это рубин, ваши губы будут красными, а если сапфир, то лиловыми. Для подвески в стиле бохо в землистых тонах выберите нюдовую помаду. Чтобы соответствовать золотым браслетам, вы можете попробовать фиолетовый, коралловый или розово-розовый.

Палитра нюд

Нюдовая гамма сочетается практически с любым оттенком. Однако многие избегают ее, думая, что это означает отсутствие цвета, но скорее нюд — нейтральный цвет, подчеркивающий тон кожи.

Вы можете выбрать нежные розовые или светло-коричневые оттенки — они улучшат естественный цвет губ.

В тон глазам

Разноцветные платья позволяют экспериментировать с различными цветами, однако столь широкий выбор способен ввергнуть в ступор. В этом случае вы можете дополнить глаза, а не платье (и будьте уверены, что выбранный оттенок, скорее всего, также подойдет к вашему ансамблю).

Бордовые цвета на розовой основе будут смотреться потрясающе, если глаза светлые (голубые, серые, ореховые). Темные глаза подчеркнет коричнево-бордовый цвет. Бордовый на синей основе универсален.

Выбор помады под цветное платье требует учета многих факторов, таких как цвет кожи, волос и глаз, а также оттенков самого платья. Следуя советам стилистов и правилам сочетания цветов, вы сможете подобрать идеальную помаду, которая подчеркнет вашу индивидуальность и сделает вас еще более привлекательной.