 

XYZ: в 2023 году рынок пиратских видеоигр в России составил 324 млрд рублей

01.02.2024, 18:45, Разное
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В 2023 году российские геймеры скачали пиратские копии видеоигр на общую сумму свыше 324 млрд рублей, пояснила пресс-служба онлайн-школы геймдева XYZ School. Общий уровень пиратства на конец 2023 года вырос на 4% и достиг отметки в 73% от общего числа геймеров. При этом 37% геймеров скачивают не более трех пиратских копий в год, а 8% – более 10 штук.

Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ School, считает, что главной причиной роста пиратства в РФ является ограничение доступа к международным платежным системам для геймеров. Многие пользователи, избегая сложной процедуры оплаты через сервисы-посредники, предпочитают тестировать игры в виде пиратских копий.

Юсова отмечает, что реальный ущерб для индустрии, возможно, ниже, но точную цифру пока сложно оценить.

Среди геймеров-пиратов в 2023 году наибольшей популярностью пользовались такие игры как: Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3. По оценке экспертов, около 84% пиратов скачали хотя бы одну из них.


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