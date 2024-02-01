XYZ: в 2023 году рынок пиратских видеоигр в России составил 324 млрд рублей

В 2023 году российские геймеры скачали пиратские копии видеоигр на общую сумму свыше 324 млрд рублей, пояснила пресс-служба онлайн-школы геймдева XYZ School. Общий уровень пиратства на конец 2023 года вырос на 4% и достиг отметки в 73% от общего числа геймеров. При этом 37% геймеров скачивают не более трех пиратских копий в год, а 8% – более 10 штук.

Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ School, считает, что главной причиной роста пиратства в РФ является ограничение доступа к международным платежным системам для геймеров. Многие пользователи, избегая сложной процедуры оплаты через сервисы-посредники, предпочитают тестировать игры в виде пиратских копий.

Юсова отмечает, что реальный ущерб для индустрии, возможно, ниже, но точную цифру пока сложно оценить.

Среди геймеров-пиратов в 2023 году наибольшей популярностью пользовались такие игры как: Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3. По оценке экспертов, около 84% пиратов скачали хотя бы одну из них.