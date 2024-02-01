 

Шадаев: ChatGPT поможет оказывать консультации на портале «Госуслуги»

01.02.2024, 17:39, Разное
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В 2024 году на портале «Госуслуги» начнется внедрение технологии ChatGPT для оказания гражданам консультаций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Министр подчеркнул необходимость развития проактивных государственных услуг, которые могли бы предоставляться гражданам без необходимости обращения. Он отметил, что все консультации будут осуществляться с помощью ChatGPT, который сможет автоматически заполнять необходимые заявления вместо пользователей.

План внедрения технологии ChatGPT на портале «Госуслуги» намечен на 2024 год, об этом было объявлено в рамках пленарного заседания форума, где также была представлена соответствующая презентация.

Эта новость следует за ранее появившейся информацией о том, что к 2025 году граждане РФ смогут обращаться во все ведомства через портал госуслуг.


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