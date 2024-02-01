«Эта их музыка звучит в аду»: пережившая клиническую смерть женщина потребовала запретить в России песни группы «Би-2»

Пенсионерка из

Нижнего Новгорода Анастасия Романченко, проведшая 16 минут в состоянии

клинической смерти и вернувшаяся потом к жизни, обратилась в правоохранительные

органы с требованием запретить в России творчество музыкального коллектива «Би-2».

Женщина утверждает: именно под песни иноагента Егора Бортника черти пытают

грешников в аду.

Романченко

заявляет, что за время пребывания в мёртвом состоянии успела посетить с экскурсией

все девять кругов ада и лично наблюдала за тем, как осуществляется посмертное

наказание грешников. В семи из девяти кругов ада постоянно играла музыка группы «Би-2»,

в том числе треки, ставшие известными благодаря фильмам «Брат» и «Брат-2». На двух

оставшихся кругах, по заверению женщины, также играет музыка иноагентов –

Моргенштерна, Монеточки, группы Little Big, Аллы

Пугачёвой и других. Женщина призывает россиян отречься от этой

музыки, а правоохранителей – запретить её распространение на территории РФ.

«Нельзя слушать песни,

под которые черти варят грешников в кипящем масле, – уверена женщина. – За это

вас ждёт проклятие в этой жизни и вечные муки в вечности. На Святой Руси не

должно быть песен этих чудовищ. Их называют иноагентами, но они – агенты самого

Сатаны, враги рода человеческого, исчадия преисподней и сторонники Украины».

В личном

разговоре Романченко сообщила нашему корреспонденту, что успела

посетить и рай, где также слышала песни. Они принадлежали таким исполнителям,

как Олег Газманов, «Любэ», SHAMAN и «Коррозия металла».

—