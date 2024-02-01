«Эта их музыка звучит в аду»: пережившая клиническую смерть женщина потребовала запретить в России песни группы «Би-2»
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Пенсионерка из
Нижнего Новгорода Анастасия Романченко, проведшая 16 минут в состоянии
клинической смерти и вернувшаяся потом к жизни, обратилась в правоохранительные
органы с требованием запретить в России творчество музыкального коллектива «Би-2».
Женщина утверждает: именно под песни иноагента Егора Бортника черти пытают
грешников в аду.
Романченко
заявляет, что за время пребывания в мёртвом состоянии успела посетить с экскурсией
все девять кругов ада и лично наблюдала за тем, как осуществляется посмертное
наказание грешников. В семи из девяти кругов ада постоянно играла музыка группы «Би-2»,
в том числе треки, ставшие известными благодаря фильмам «Брат» и «Брат-2». На двух
оставшихся кругах, по заверению женщины, также играет музыка иноагентов –
Моргенштерна, Монеточки, группы Little Big, Аллы
Пугачёвой и других. Женщина призывает россиян отречься от этой
музыки, а правоохранителей – запретить её распространение на территории РФ.
«Нельзя слушать песни,
под которые черти варят грешников в кипящем масле, – уверена женщина. – За это
вас ждёт проклятие в этой жизни и вечные муки в вечности. На Святой Руси не
должно быть песен этих чудовищ. Их называют иноагентами, но они – агенты самого
Сатаны, враги рода человеческого, исчадия преисподней и сторонники Украины».
В личном
разговоре Романченко сообщила нашему корреспонденту, что успела
посетить и рай, где также слышала песни. Они принадлежали таким исполнителям,
как Олег Газманов, «Любэ», SHAMAN и «Коррозия металла».
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