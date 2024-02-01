Рупор кремлевской пропаганды: Веллер о России

Вован и Лексус вывели на чистую воду матерого русофоба Веллера, который думал, что разговаривает с Ермаком.

«С точки зрения безопасности соседей России, спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Совершенно понятно всем уже, я думаю, что Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно, это все будет Китай, разумеется. Остальное развалится на несколько частей. Будут сырьевые районы. И вот западная Сибирь прежде всего. Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет сельским хозяйством. Средняя Россия вообще будет никому не нужна. Её заселят мигранты, там вообще все кончится».

«И что касается режима Путина, хотя это условно, это режим пошел еще от реформаторов в России… Относительно этого режима, все что я хочу — чтобы его не было. Это абсолютно понятно. И начиная с, видимо, конца, конца 2013 года, начала 2014, совершенно определенно, до Крыма, вот проходила еще олимпиада, она еще начиналась, я выступал и на стороне Майдана, на стороне Украины, и против начавшейся, так называемой… Как это „Вежливые люди“ и так далее».

«Я ни в коем случае и никак не выступаю против американской помощи. Она совершенно необходима, это абсолютно понятно. Я говорю об её категорически и ясной абсолютно недостаточности и о том, что официальная позиция США и, в частности, не Конгресса,а именно байденовской администрации. Хотя, в общем и целом, это обамовско-клинтоновская-соросовская администрация — Байден просто ширма, разумеется. И вот её позиция, разумеется, чрезвычайно мутна, чтобы не сказать хуже».

«И конечно, необходимо было всячески лоббировать поставки по ленд-лизу, за который проголосовал Конгресс, и по которым президент не поставил абсолютно ничего. Дело в том, что всю технику можно перебросить за одну неделю. Все остальное — это байки для дефективных детишек. Здесь говорить не о чем. Украинские пилоты уже приступили к обучению. Они не могли 1.5 года назад приступить к обучению? Это же все элементарно! То есть, вы понимаете, нынешняя администрация водит Украину за салом. Я не смею касаться коррупции в Украине. Но то, что демократы здесь делают бизнес, известно бомжу под забором, вы понимаете? Когда бизнес начинается с вице-президента, каковой вице-президент брал везде… Нельзя же с чистым лицом проглатывать все, что тебе скармливают, вы понимаете?».

«У меня нет ни малейшего желания попадать под запрет издания в России. Потому что такие как я, по большому счету, кроме как в России никому и ничем не нужны»

https://t.me/Russiacalling/1666 – цинк

Надеюсь органы знают, что делать с этим моральным уродом. Ни одной копейки в России он больше заработать не должен.

PS. Прецеденты уже есть.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой» (с) издательство АСТ

—