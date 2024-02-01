 

Названы основные преимущества кнопочного телефона

01.02.2024, 17:08, Разное
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Как заявил в интервью изданию «Москва 24» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, одним из основных преимуществ кнопочного телефона является то, что он намного дольше держит заряд.

Кроме того, использование подобных устройств значительно повышает степень информационной безопасности, учитывая то обстоятельство, что у кнопочных аппаратов фактически отсутствует операционная система и возможность скачивания приложений, что минимизирует риски установки вредоносных программ.

Третье преимущество, как подчеркнул Ульянов, заключается в простоте использования, что имеет особое значение для лиц пожилого возраста. В связи с этим, заключил Ульянов, кнопочные телефоны продолжают пользоваться высокой степенью популярности у определенных категорий населения.    


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