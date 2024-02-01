 

Мнение: О пользе санкций… Давайте ещё?

01.02.2024, 16:05, Разное
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Вопреки некоторым опасениям, «адские» #санкции Запада против России начали приносить ощутимую пользу простым россиянам. Их подавляющему большинству, которое «по заграницам не ездит», а телевизор смотрит. Вот свежий пример.

На днях в Тюменской области состоялось событие настолько важное, что в нём приняли участие зампред правительства России Александр Новак, первый зампред Председателя Совета Федерации и глава секретарь «Единой России» Андрей Турчак, а также областной губернатор Александр Моор. И можно с уверенностью сказать, что без «помощи» западных санкций против российского ТЭК ничего бы не случилось.

Все эти важные персоны приняли участие в церемонии пуска газа в жилые дома, расположенные в микрорайоне для многодетных семей в Тюменской области. Возможность подключиться к централизованному газоснабжению появилась почти у 270 домов, – рассказала в своих социальных сетях глава муниципального района Ольга Зимина. В каждом из них проживают тюменцы с тремя и более детьми. Теперь, по крайней мере, у них убавится проблем с отоплением, готовкой и ваннами для детишек.

А высокие чиновники меж тем заверяли, что вскоре «голубое топливо» придёт и в другие отдалённые населённые пункты огромной Тюменской области. Благодать, да?

Если не знать, что село Гусево, куда протянули 13 км нового газопровода находится на удалении… 15 км от региональной столицы. А сама Тюмень — настоящая газовая кладовая России. На территории региона расположена крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире нефтегазоносная область. Крупные месторождения нефти находятся в Среднем Приобье, в том числе — уникальное Самотлорское около Нижневартовска. К северу нефтяные залежи сменяются газовыми, нефтегазовыми и газоконденсатными. Север Тюменской области считается самой богатой газоносной провинцией мира.

Ага. Сапожник без сапог. Газовики без газа. Это ж как нужно ненавидеть собственное население, чтобы даже в 15 км от столицы газоносного региона люди вынуждены были отапливаться дровами и закупать газ в баллонах?

А если бы санкций против российского газа в Европе не ввели, так бы и продолжали качать его на Запад, по сути, досуха выкачивая людей в Тюмени?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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