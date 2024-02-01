 

Обозначены пять признаков умного человека

01.02.2024, 15:55, Разное
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Психологи выделили пять основных признаков, присущих людям, отличающимся высоким интеллектуальным уровнем.

Одним из признаков, как отмечают ученые, представляющие Университет Гронингена, является бардак на рабочем столе, утверждая, что подобное разнообразие предметов повышает степень ясности мышления и способствует принятию оригинальных решений. Психологи Кристин и Тимоти Джей из Массачусетского института отмечают такой признак, как острота в общении, уточнив, что люди, подшучивающие над знакомыми, обладают расширенным словарным запасом и отличаются более высокой скоростью реакции.

Третьим признаком ума исследователи называют предпочтение позднего отхода ко сну, а в качестве четвертого выступает тревожность, учитывая то обстоятельство, что постоянное беспокойство, как отмечает доктор Алекс Пенни, представляющий Университет Лейкхед в Онтарио, может свидетельствовать о глубоком анализе ситуации. Заключительным признаком высокого интеллекта выступает недооценка собственного ума, в то время как люди с низким интеллектуальным уровнем зачастую считают себя компетентными практически во всех сферах.  


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