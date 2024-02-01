Мэрия Москвы согласовала конспирологам митинг на 09:11 06.06.24

Мэрия Москвы отклонила заявку конспирологической организации «Русь теплокровная» на проведение в феврале митинга в поддержку «пробуждения русского народа и уничтожении оков глобализма-сатанизма». Вместо этого чиновники предложили активистам другую дату для массового мероприятия – 06.06.24, в 09:11 утра.

В правительстве Москвы объяснили это тем, что февраль, март и апрель – не время для массовых мероприятий из-за выборов, а в мае москвичи разъедутся по дачам и отпускам.

«Предлагаем заявителям рассмотреть предложенную дату и в течение трёх рабочих дней уведомить мэрию о своём согласии или несогласии. Это можно сделать в том числе через городское мобильное приложение, предварительно авторизовавшись с помощью биометрии», – написал в ответном письме чиновник мэрии Роман Олегович Феллер.

Пресс-секретарь организации «Русь теплокровная» в свою очередь назвал ответ «чистой воды издевательством», не вдаваясь при этом в подробности. Он пообещал, что на Велесов день активисты проведут крестный ход с молебном об изгнании бесов из столичной мэрии.

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