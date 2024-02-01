 

Мэрия Москвы согласовала конспирологам митинг на 09:11 06.06.24

01.02.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэрия Москвы отклонила заявку конспирологической организации «Русь теплокровная» на проведение в феврале митинга в поддержку «пробуждения русского народа и уничтожении оков глобализма-сатанизма». Вместо этого чиновники предложили активистам другую дату для массового мероприятия – 06.06.24, в 09:11 утра.

В правительстве Москвы объяснили это тем, что февраль, март и апрель – не время для массовых мероприятий из-за выборов, а в мае москвичи разъедутся по дачам и отпускам.

«Предлагаем заявителям рассмотреть предложенную дату и в течение трёх рабочих дней уведомить мэрию о своём согласии или несогласии. Это можно сделать в том числе через городское мобильное приложение, предварительно авторизовавшись с помощью биометрии», – написал в ответном письме чиновник мэрии Роман Олегович Феллер.

Пресс-секретарь организации «Русь теплокровная» в свою очередь назвал ответ «чистой воды издевательством», не вдаваясь при этом в подробности. Он пообещал, что на Велесов день активисты проведут крестный ход с молебном об изгнании бесов из столичной мэрии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: В положении тов. Сталина

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика