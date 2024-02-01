Мнение: Реальные зарплаты при Путине выросли в 4 раза (в бензине)

Зарплаты в России растут, однако вместе с ними растут и цены в магазинах, так что «на глазок» сложно определить, становимся мы богаче или беднее. Тут на помощь исследователям приходит бензин, который, как наперебой уверяют нас блогеры, в России непрерывно дорожает из-за жадности нефтяников и государства. Пересчитав зарплаты в литрах бензина, мы сможем честно сравнить год с годом, так как литр бензина, в отличие от рубля или доллара, всегда один и тот же: и в 2001, и в 2023 году.

Короткие итоги сравнения: если в 2001 на среднюю зарплату можно было купить 350 литра бензина, то в 2023 — уже 1350 литров, то есть примерно в 4 раза больше. При этом в 2013, непосредственно перед тем как США начали санкционную войну против России, средней зарплаты хватало всего лишь на 950 литров. В 2008, который люди с плохой памятью считают самым сытым и благополучным годом всей путинской эпохи, зарплата тянула… на 750 литров.

Сейчас у ностальгирующих зарплаты примерно вдвое выше, чем в 2008, однако им всё равно кажется, будто тогда они были богачами, а с тех пор сильно обеднели. Причина психологической иллюзии понятна — в начале нулевых шёл очень быстрый рост зарплат, по 10-18% в год. Позже рост продолжился, но стал гораздо более медленным, так как восстановительный задел мы естественным образом исчерпали. Вот этот медленный рост — или, точнее, абсолютно нормальный для развитой страны рост — многим кажется стагнацией или даже падением.

Предвосхищая запрос: «а пересчитайте в яйцах», «а пересчитайте в ценах на автомобили», «а пересчитайте ещё в каком-нибудь приятном мне товаре, который конкретно сейчас резко подорожал». В России продаётся что-то около миллиона товаров. Понятно, что в этом миллионе есть и товары, цены на которые по разным причинам резко выросли на периоде в 2-3 года, то есть на периоде, дальше которого обыватель уже мало что помнит. Отобрав подорожавшие вишенки, можно «доказать», что жить мы стали хуже и беднее. Однако если считать не в животных, в которых удав короче, а в бензине или, скажем, в квадратных метрах жилой площади, или в чём-нибудь ещё более-менее важном и нейтральном, вывод можно сделать ровно один: благосостояние россиян растёт.

Кстати, про яйца. До революции, по воспоминаниям Хрущёва, на среднюю зарплату можно было купить 2200 яиц. Сам Хрущёв, понятно, мог купить гораздо больше — он был квалифицированным рабочим, снимал большую квартиру и, вообще, жил так богато, что вызвал бы зависть у любого советского пролетария или инженера. В сытом брежневском СССР, когда ленинско-сталинские голодовки остались далеко позади, на среднюю зарплату можно было купить уже примерно 1700 яиц. В 2000, когда Путин принимал страну, зарплаты хватало только на 1400 яиц, то есть в пересчёте на яйца мы жили тогда несколько беднее, чем даже в СССР. В 2007 средней зарплаты хватало уже на нормальные 4000 яиц. Прямо сейчас, когда яйца «ужас как подорожали», средней зарплаты хватает на 5300 яиц. Это если вообще не думать про цены, а открыть доставку и щёлкнуть мышкой, чтобы курьер через 20 минут прямо в квартиру пакет с продуктами принёс.

С автомобилями, если пересчитать, получится примерно то же самое — несмотря даже на то, что автомобили плохой пример. Напомню, мы проходим сейчас через болезненный этап модернизации автопрома, в ходе которого автомобили неизбежно будут несуразно дорогими — с этим надо смириться, так как иного способа развить отрасль у нас нет. Так вот: Лада Восьмёрка стоила в 2001 году 130 тысяч рублей, то есть 40 средних зарплат. Сейчас 40 средних зарплат — это уже 3 млн рублей. Полагаю, каждый согласится со мной, что сейчас за три миллиона рублей можно купить автомобиль совершенно другого класса, чем Восьмёрка.

PS. Если вы захотите сами повозиться с цифрами в Excel, вот история зарплат (ссылка), а вот история цен на бензин (ссылка).