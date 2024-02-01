Роскомнадзор с 2022 года заблокировал 236 тысяч ресурсов за фейки об СВО

Роскомнадзор начиная с весны 2022 года заблокировал около 236 тысяч сайтов и страниц сайтов, которые распространяли фейковую информацию о специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал Евгений Зайцев, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора. Данные интернет-ресурсы были приостановлены по требованию Генеральной прокуратуры России.

Информацию о блокировке Зайцев представил на форуме “Все для победы!”, проводимом Народным фронтом в Туле. Он также отметил, что крупные интернет-компании были оштрафованы Роскомнадзором за неудаление запрещенного контента. С начала 2021 года было наложено 147 штрафов на общую сумму 35 миллиардов 311 миллионов рублей.

Недавно в Госдуму РФ был внесен законопроект, предоставляющий Роскомнадзору полномочия блокировать копии сайтов с пиратским контентом, так называемые зеркала.