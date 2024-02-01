Мнение: Правила квиддича

Новый 21 век ознаменовался выходом на экраны трех грандиозных экранизаций сказочных саг, каждая из которых стала событием мирового масштаба и собрала не только огромную кассу, но и завоевала десятки и сотни миллионов поклонников во всем мире. Я имею в виду, естественно, «Властелина колец», «Гарри Поттера» и «Игру престолов». Совершенно разные, как принято говорить сейчас, «сказочные вселенные» (разве что ВК и ИП довольно подозрительно похожи) – но, тем не менее, у них есть нечто общее. Причем это «общее» – настолько странное (сразу у трех!), что я и решил описать сие поподробнее.

Это общее – квиддич! Но – не как игра, а как идея. Идея квиддича является ключевой для всех трех саг, и это больше всего удивляет, поскольку квиддич, как его описала Роулинг – невероятно дурацкая игра.

Гарри ловит снитч

Вспомним, что представляет из себя квиддич…

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