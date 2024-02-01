Названо блюдо, снижающее риск ожирения

Как сообщает издание The BMJ Open, включение в рацион традиционного корейского блюда кимчи позволит уменьшить количество жира в области живота и минимизировать риски развития диабета, что показали результаты исследования, проведенного южнокорейскими учеными.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано сто тысяч человек, выяснилось, что такого эффекта можно достичь за счет употребления от одной до трех порций кимчи в день. Анализ данных показал, что у мужчин риск ожирения снизился в диапазоне от 10% до 12%, в то время как у женщин результат составил до 6% до 8%, а вероятность развития абдоминального ожирения снизилась, причем сразу у обоих полов, от 9% до 12%.

Особое внимание исследователи уделяют тому факту, что употребление чрезмерного количества кимчи может привести к увеличению веса, подчеркнув, что во всем следует знать меру.