Назван дешевый продукт для снижения уровня холестерина

Как показали результаты исследования, проведенного китайскими учеными из Шанхая, снизить уровень «плохого» холестерина в организме можно за счет включения в рацион такого продукта, как чеснок.

Отметив, что чеснок можно употреблять как в свежем, так и в обработанном виде, заменяя им соль, оказывающую негативное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, исследователи подчеркнули, что небольшое количество данного продукта способно минимизировать риски образования холестериновых бляшек в сосудах, замедляющих процесс кровообращения.

Людям, отличающимся повышенной степенью чувствительности желудочно-кишечного тракта, следует внимательно следить за количеством употребляемого чеснока, чтобы не навредить организму.