Модный и в тему: делаем гламурный красно-черный маникюр ко Дню всех влюбленных

В сочетании красного и черного есть что-то по-настоящему элегантное, но в то же время резкое. Этот цветовой дуэт универсален: он классический и стильный, что позволяет носить его в любом случае, а яркий контраст позволяет легко экспериментировать с разными дизайнами. Вот несколько идей, которые помогут вам вдохновиться перед следующим посещением салона красоты!

В духе минимализма

Порой не нужно много, чтобы задать настроение на весь день. Матовое однотонное покрытие, закругленная форма, намек на цветной френч и едва заметные сердечки — этого достаточно, чтобы создать романтический и загадочный ореол (см. главное фото).

Классические формы нейл-арта постоянно подвергаются переосмыслению. Что вы думаете насчет французского маникюра, оформленного в виде сердечка? Если выбрать приглушенный оттенок красного (или сделать красным всего один ноготь), маникюр не будет бросаться в глаза, однако сохранит изысканность.

Френч хорош не только тем, что предоставляет простор для фантазии. Его можно применять и на родных ногтях, даже если они не слишком длинные. Окрашенная часть превратится в тонкий полумесяц, а небольшие сердечки у основания ногтя, как «мушки» у красавиц эпохи рококо, добавят кокетливую нотку. При этом маникюр остается ненавязчивым и вписывается даже в строгие рамки офисного дресс-кода.

Тонкий контраст

Если вы хотите быть особенной в этот День святого Валентина, придайте гламурный вид классическому французскому маникюру с помощью черно-красных кончиков в форме сердечек! Они выглядят шикарно благодаря тонким полоскам фольги, но при этом игриво.

Сердечки можно сделать более четкими, добавив контур по краю ногтя. А если серебро вам не по душе, выберите золото — по-королевски роскошное сочетание!

Вариант не для юной и трепетной девы, но для зрелой, уверенной в себе женщины. Алые ногти миндалевидной формы с небольшим акцентом — лучший выбор для выхода в свет.

Вы можете попробовать технику негатива, которая создает интересный эффект: кажется, будто из ногтя вынули сердце. Модный в этом сезоне лак металлик как будто ждал своего часа, чтобы прочно занять место на наших ногтях.

Шик и блеск! Замените красный лак красными блестками и получите сногсшибающий маникюр для тематической вечерники. Главное тут — не переборщить. Опаловое покрытие станет отличным нейтральным фоном для акцентов в виде приоткрытых для поцелуя губ.

Роковая страсть

В этом примере прекрасно все — и удлиненная квадратная форма, и контраст белого фона и черных кончиков, и фантазийные красные линии, которые напоминают одновременно хищные лианы, всполохи пламени и кровеносные сосуды. Они прихотливо переплетаются, образуя контур сердечка.

Необычный разноплановый маникюр, кажется, собрал все мистические символы. Примерьте на себя роль коварной обольстительницы и попросите добавить немного страз.

Вся классика нейл-арта в одном флаконе: и небольшая длина, и закругленная форма, и одноцветное покрытие, и блестки, и дизайн в виде горошка, только привычные точки в нем заменились сердечками. Яркий и беззаботный маникюр — отличный выбор для свидания!

Красно-черный маникюр — это идеальный выбор для Дня всех влюбленных, ведь он сочетает в себе страсть красного цвета и глубину черного. Благодаря разнообразию дизайнов и техник каждая девушка сможет найти идеальный вариант, чтобы выразить свою любовь и стиль. Главное — уделить внимание деталям, чтобы ваш маникюр стал настоящим произведением искусства.