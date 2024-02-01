 

«Что может быть важнее, чем форма планеты, на которой мы живём?» – К 70-летию Юрия Лозы

01.02.2024, 9:33, Разное
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Согласитесь, не каждый человек отмечает наступление 1 февраля, но одного из таких мы точно знаем, да и вы тоже – это советский и российский автор-исполнитель, певец, композитор, поэт-песенник, критик, эксперт по всем вопросам Юрий Лоза. А 2024 год особенный для него – ведь артисту исполняется 70 лет. Он хоть и значительно моложе «Панорамы», но статью заслужил. И речь тут не об УК РФ.

Написать песню может каждый, а вот разбираться во всех вопросах может только эрудированный человек, к коим справедливо отнести героя нашей публикации. 

Чаще всего Лоза, вопреки сложившимся о нём стереотипах, высказывается именно о музыке. Он первым оценил реальные возможности гитариста Карлоса Сантаны, победителей «Евровидения» – группы Maneskin и рассказал правду о воровстве песен иноагентом Андреем Макаревичем, а также заявил, что плот Аллы Пугачёвой «давно уплыл». 

Но если вы полагаете, что Лоза может только критиковать коллег, то ошибаетесь – он предложил свою помощь в написании новых гимнов России и Армении, а ещё он попытался спасти отечественную эстраду от Егора Крида, переоблачившись в образ Михаила Круга. К сожалению, многие заслуги исполнителя остаются незамеченными – его до сих пор не представили к званию заслуженного артиста. А могли бы дать и народного! Не зря же певца пригласили вести шоу «Народный эксперт» на РЕН ТВ.

Помимо вокально-авторских талантов, Юрий Лоза в отличие от большинства наших так называемых звёзд может делать экспертизу по широкому спектру тем. Артист развенчал миф о гениальности конструктора Сергея Королёва, раскритиковал качество снимков с космического телескопа «Джеймс Уэбб» и инвестиционную политику руководства биржи FTX. Справедливая критика была адресована шахматисту Яну Непомнящему, речи Киссинджера на Давосском экономическом форуме и действиям российских пограничников в ходе военно-морского происшествия с кораблем Великобритании «Дефендер».

Одной из важнейших научных тем Лоза считает форму Земли. Она плоская, уверен музыкант, а в доказательство этого тезиса он расплющил глобус во время урока «Разговоров о важном», а ещё показал черновики комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», где недвусмысленно говорилось: «С любовью встретиться – проблема жёсткая. Земля не вертится, плоская, плоская!».  

Как вы уже смогли убедиться, для Лозы нет неразрешимых задач – он уверен, что «никакого Северного потока не существует», да и Китая тоже.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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