 

Знание нейросетей может стать требованием для работы

01.02.2024, 8:20, Разное
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Юрий Корнеев, специалист по оптико-электронным приборам Московского государственного университета геодезии и картографии, предрекает, что знание нейросетей может стать обязательным для приема на работу в ближайшие три-пять лет. Об этом эксперт пояснил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект не заменит человека, но станет мощным инструментом в различных сферах/ Однако, развитие ИИ также сопровождается увеличением количества фейков, пропаганды и мошенничества. Как следствие, специалисты, способные различать работы, созданные человеком и искусственным интеллектом, могут стать востребованными на рынке труда.

Эксперт также предупреждает о возможности мошенничества с использованием голосовых данных, взятых из видеороликов и аудиосообщений. Поэтому он рекомендует осторожно проверять информацию, получаемую из новостных источников и социальных сетей, и соблюдать “цифровую гигиену”, чтобы предотвратить утечку своих биометрических данных в сети.

Именно поэтому знание нейросетей может стать ключевым требованием на рынке труда, но также несет в себе новые вызовы и риски, на которые следует быть готовыми.


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