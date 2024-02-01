Мнение: О казусе Улицкой… Дура?

Пардон май френч (с)

Ибо дама: а) «заслуженная», б) «рукопожатная», в) скажите-спасибо-что-дожила. Но всё же…

Ну нельзя же обладать настолько «куриными» мозгами! Даже типа интеллектуальной элите. Даже на 81-м году жизни. Даже, если хватило ума вовремя свалить в Германию из Мордора.

Пранкеры Вован и Лексус «разговорили» российскую писательницу Людмилу Улицкую, с 2022 года проживающую в ФРГ и с осуждением относящуюся к российской спецоперации. Но «не одобрять» СВО — это одно. А тут — уже #другое.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили писателю Людмиле Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В разговоре та заявила, что гонорары с продажи её книг, в том числе в России, идут на помощь ВСУ. А на вопрос о терактах против сторонников Кремля Людмила Улицкая ответила, что ей не совсем нравится, что гибнут люди, но у Киева якобы «есть право».

Ой-вэй! Букет моей бабушки…

Тут и «финансирование терроризма», и «поддержка врага», и «оправдание терроризма», к адвокату не ходи. Любой прокурор, долго не думая, выпишет ордер. Да, пожилая дама — вне пределов досягаемости. Но…

В отношении Людмилы Улицкой в ближайшее время могут возбудить уголовное дело об оправдании терроризма. Такое сообщают инсайдеры в силовых структурах. После этого схема будет уже фактически стандартной: Писательницу внесут в список террористов и экстремистов, признают иноагентом, и одновременно с этим её книги начнут пропадать с полок магазинов.

И всё из-за нескольких слов, сказанных «Ермаку» — человеку и ледоколу.

Но как можно быть такой наивной и такой нарциссичной? Ну какой «Ермак» из Украины может позвонить «хорошей русской», если хороших русских для Киева вообще не существует? И даже «легионеры» из террористического РДК для него всего лишь расходный материал. Примерно как хиви для Рейха. Или «власовцы»…

А главное — ведь это будет далеко не последний подобный случай?

И закалённые «бойцы с Режимом™» охотно купятся на очередной нехитрый пранк?

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