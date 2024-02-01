 

НЛО: что скрывают американцы?

01.02.2024, 6:11, Разное
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Расследование, проведенное Управлением генерального инспектора Министерства обороны, обнаружило, что США не имеют действующего плана по защите от потенциальных угроз со стороны НЛО.

Неопознанные аномальные явления (UAP) представляют собой реальную проблему, на которую нет готового ответа у американских военных.

По данным расследования, Министерство обороны начало собирать данные по UAP еще с 1940-х годов. Однако, несмотря на долгую историю наблюдений, офис генерального инспектора Роберта Сторча обнаружил, что у США отсутствует действующий военный план в случае враждебных действий со стороны НЛО.

Опубликованный отчет нужен, чтобы «быть как можно более прозрачным перед американским народом в отношении нашей надзорной работы по этому важному вопросу», – подчеркнул Роберт Сторч.

Издание The Watchdog также выявило отсутствие всеобъемлющей политики и координированного подхода к проблеме. Результатом стало формулирование 11 рекомендаций, направленных на обеспечение командирам «инструментов» для определения угроз, исходящих от UAP.

Это расследование напоминает нам, что человечество все еще сталкивается с загадочными явлениями, на которые у нас пока нет ответов.


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