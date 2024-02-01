Мнение: О свежих «печеньках» Нуланд… И всё не то, чем кажется?

Десять лет спустя после ставшей мемом раздачей «печенек» на Майдане Виктория Нуланд уже в ранге госсекретаря посетила Киев, чтобы взглянуть на дело рук своих. Вот она, постаревшая и погрузневшая, стоит на заглавном фото у разросшейся стены защитников Украины. То, что начиналось с «Небесной сотни» в Киеве, обернулось уже сотнями тысяч жертв по всей стране. И конца-краю этому не видно.

А в Вашингтоне тем временем подсчитывают прибыль от своих инвестиций в «украинский кризис». И гордятся тем, что они составляют менее 5% от военного бюджета #США. Эффективно, да…

Но Виктория Нуланд, как и 10 лет назад, пришла не с пустыми руками. По её словам, американские дальнобойные боеприпасы GLSDB уже направляются в украинские арсеналы. «США продолжают оказывать Украине поддержку, в том числе новые #инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — заявила Виктория Нуланд на брифинге в Киеве.

Напомню, что GLSDB или Ground-Launched Small Diameter Bomb — это гибрид авиабомбы и неуправляемой ракеты M26, способный поражать цели на расстоянии до 150 км. А поначалу Америка ограничивала дальность своих боеприпасов для ВСУ 30-ю км. И строго следила, чтобы не не попадали по российской территории в её международно признанных границах. Теперь же удары по глубокому тылу, а также по мирным и многолюдным российским городам, таким как Белгород, Курск и Брянск, считаются в Вашингтоне единственным способом отсрочить военное поражение Киева усадить #Кремль за стол переговоров на своих условиях.

Но тут интересно другое. Откуда взялись поставки GLSDB, если официально денег в бюджете на помощь ВСУ нет?

Нашлись внезапно? Или были завезены ранее, а нынешние слова Виктории Нуланд означают всего лишь «благословение» Белого дома на их боевое применение?

Ну а дальше по российским городам полетят немецкие Taurus’ы с дальностью 500+ км?

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