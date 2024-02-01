Мнение: О вердикте судей из Гааги… Россия — ничего не нарушила?

«Гаага, Гаага!», — наперебой кричали они, предвкушая…

Ага, щаз-з-з!

Принимайте птичку «обломинго».

Международный #суд ООН, чья штаб-квартира находится в Гааге, принял скорое и справедливое решение по иску Украины к России «за #Крым». Для Киева исход этого разбирательства против «государства-агрессора» казался очевидным и предрешённым, а само дело рассматривалось как прецедентное ввиду заявленных требований материальной компенсации.

Говорят, уже даже начался делёж будущих «гро́шей»…

Тем неожиданнее вышел судебный вердикт. Самый легитимный и признанный суд в мире счёл Россию невиновной почти по всем предъявленным пунктам, кроме одного, и то с оговоркой. И ещё в одном пункте выдал ремарку, что хотя нарушений как таковых нет, но было бы неплохо, чтобы #Россия…

Ну это как если бы вас обвиняли в теракте, убийстве и краже, а в итоге предъявили, что вы дорогу перешли, когда сигнал светофора уже сменился на «красный» для вас и «зелёный» для водителей.

Суд рассматривал украинский иск почти семь лет. В 2017 году #Украина обвинила Россию в поддержке вооружённых повстанцев на Донбассе и нарушении прав национальных меньшинств в Крыму. В рамках этого иска украинская сторона добивалась выплаты компенсаций, прекращения помощи тогда ещё непризнанным ДНР и ЛНР (обе включены в состав РФ осенью 2022 года) и вывоза поставленных вооружений.

По словам председателя международного суда Джоаны Донохью, суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций. Она отметила, что Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT). При этом суд постановил, что у Москвы было только одно нарушение — в п. 1 ст. 9 ICSFT. В нём речь идёт о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории другой страны, после получения от неё соответствующей информации. И то в постановлении сказано, что здесь необходимо провести ряд дополнительных расследований.

Суд счёл неустановленным, что #Россия, наложив запрет на «Меджлис крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), нарушила свои обязательства в рамках конвенции о ликвидации расовой дискриминации (CERD). «Российская Федерация применяет режим гражданства в Крыму ко всем лицам, в отношении которых она осуществляет юрисдикцию. Не установлено, что ответчик нарушил свои обязательства по CERD», — говорится в определении суда.

Также суд не установил и нарушений Москвой CERD по обвинению в ограничении собраний этническо-культурных общин. Вместе с этим международный суд признал Россию недостаточно активной в отношении внедрения школьного образования на украинском языке, что потенциально может считаться нарушением ст. 2 (1) (a) и ст. 5 (e) (v) CERD. По этому пункту российская сторона пожаловалась на недостаток энтузиазма у самих потенциальных крымских учеников. «Неужели российские власти должны были насильно затаскивать детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее даваться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством», — пояснила Москва.

При этом суд отверг притязания Украины, требовавшей признать поддержку донецко-луганских «шахтёров и трактористов» актом финансирования терроризма. Он также отказался считать, что Россия в Крыму совершала акты «расовой дискриминации» в отношении крымских татар и украинцев или нарушала их политические, культурные и языковые права. Соответственно, были отвергнуты и требования по компенсациям «пострадавшим».

Особенно интересна та часть судебного вердикта, где говорится, что «Российская Федерация применяет режим гражданства в Крыму ко всем лицам, в отношении которых она осуществляет юрисдикцию». По сути, это шаг к признанию того, что никакой «насильственной паспортизации» крымчан после 2014 года не было, а само предоставление гражданства всем желающим — правомерно. И это уже означает, что получившие такое гражданство жители Крыма — вполне себе россияне.

Это, правда, лишь один из множества исков, предъявленных в период президентства Петра Порошенко. Но он показателен тем, что Международный суд ООН чётко зафиксировал: в предъявленном по части «геноцида» и «терроризма» #Россия — невиновна.

Ау, Киев! Что с лицом?

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