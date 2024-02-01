Универсальность, незаметные пуговицы и особое внимание на карманы: правила выбора женского пиджака и возможные ошибки

Стильный пиджак – must-have в гардеробе каждой модницы. Он может быть как базовым элементом, который вы будете носить каждый день, так и ярким акцентом, привлекающим внимание окружающих. Модный хит подходит для любого случая и образа, от офиса до вечеринки. Но как выбрать вещь, которая будет нравиться и идеально сидеть?

Универсальная вещь

Стилисты, называющие женский пиджак спасательным кругом на любое время года, уверяют: это универсальный предмет гардероба, а его покупка – отличная инвестиция в будущее. Вот несколько советов, которые помогут выбрать модную вещь:

Примерьте пиджак перед покупкой и убедитесь, что он вам подходит по размеру и фасону. Внимательно его осмотрите и проверьте качество ткани, швов и фурнитуры. Экспериментируйте с разными стилями и цветами.

Расскажем о правилах выбора женского пиджака, который благодаря своей универсальности, подходит как к юбкам, так и брюкам.

Оверсайз рулит

Несмотря на то что в моде сейчас преобладают приталенные силуэты, объемные, словно с чужого плеча, пиджаки по-прежнему остаются актуальными. Они выглядят стильно и придают луку легкую небрежность и расслабленность. Что немаловажно, пиджаки оверсайз подходят для любой фигуры, и при желании их можно «одолжить» у брата или мужа.

Качественная ткань – залог успеха

Модницы знают, что покупка дорогой вещи – выгодная инвестиция, поэтому не стоит на себе экономить. Пиджак из шерсти или хлопка всегда выглядит дорого и стильно: эти ткани отлично держат форму и почти не мнутся. Это гарантирует, что он будет хорошо сидеть и прослужит долгие годы.

Кроме того, хороший пошив одежды влияет на ее внешний вид, и если есть возможность приобрести пиджак известных брендов, не стоит ею пренебрегать.

Пуговицы: за или против

Любую вещь можно оживить с помощью стильных пуговиц, а будут ли они еле заметными или, наоборот, станут ярким акцентным пятном – все зависит от выбранного лука. Модницы, предпочитающие классический стиль, могут обратить внимание на стильную вещь с незаметными декоративными элементами, сливающимися с ее цветом.

А дамам, обожающим экспериментировать с луками, придется по вкусу пиджак с яркими или необычными пуговицами, которые будут контрастировать с нарядом.

Швы и их отделка

Это еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание при выборе пиджака: швы должны быть ровными и аккуратными. А если они кривые, то вскоре быстро разойдутся. Кроме того, швы обязательно должны находиться в нужном месте и не тянуть: если на вещи обнаружены дефекты, то от покупки лучше отказаться.

Модницам на заметку – ручные ровные швы присутствуют лишь на брендовой одежде, а вещи из масс-маркета не отличаются хорошим качеством.

Внимание на карманы

Какого бы кроя ни был самый дорогой пиджак, одна-единственная деталь может все испортить. И это карманы. Маленькие, глубокие, накладные, украшенные орнаментом, стразами или пуговицами, они могут выглядеть не очень аккуратно, если хранить в них ключи или другие мелочи. Демонстрирующие подкладку или просто оттопыренные карманы мгновенно испортят общее впечатление от самого элегантного образа. А эксперты даже рекомендуют не распарывать зашитые детали.

«Правильный» принт

По словам стилистов, нечеткий или плохо прокрашенный принт, выполненный машинным способом, может сыграть злую шутку. Модницы, которые решили приобрести пиджак, должны обязательно обратить внимание на качество нитей: если они тонкие и светлые, значит, принт, придающий любой вещи индивидуальности, сделан вручную. А фабричные чаще всего выглядят дешево и неаккуратно.

Поношенные вещи

В магазинах секонд-хенд можно найти множество приталенных или свободных пиджаков по доступным ценам. Одежда известных брендов, которые по качеству не уступают новым, выполнены с любовью и вниманием к деталям. Кроме того, это отличный способ сэкономить и приобрести за смешные деньги дорогую вещь.

Следуя этим советам, вы не не совершите ошибок при покупке и сможете выбрать пиджак, который будет идеально сидеть.