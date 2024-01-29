Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы атаковали плавбазу морской пехоты США “Льюис Пуллер”
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Хуситы атаковали сегодня утром американскую мобильную базу морской пехоты США "Льюис Пуллер".
Командование хуситов подтвердило факт атаки, но о каких-то конкретных подвреждениях плавбазы не заявляли.
Пентагон пока отмалчивает.
Ранее хуситы подтвердили, что продолжат атаки на американские военные корабли, как и на военные корабли Британии и что обстрелы Йемена просто так не пройдут.
Что главное сделали хуситы – они сделали нападения на американские военные корабли нормой.
Сейчас немного смешно вспоминать, как несколько лет назад во время штурма Ходейды некоторые хоронили хуситов и заявляли, что "они проиграли". Где же вы сейчас?
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Источник: Colonel Cassad
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