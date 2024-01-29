Мнение: Письмо: “Разблокировал после гонок”

Обещала в ТГ письмо от нерыбы, но пока вот такое нашла, оно свежее, а у меня очень много непрочитанных более старых писем, потом из тех подберу нерыбу побольше.

Здесь автор между рыбой и нерыбой. Специально вам это говорю, чтобы вы не плутали.

Обратите внимание, насколько все плутали в разборе прошлого письма, где я не сказала тип и степень. То ли крючок, то ли слив, то ли косяк – вот такая была амплитуда суждений.

Здесь вам будет полегче, надеюсь. Автор – между рыбой и нерыбой, по типу белладонна.

Муж ее – КСЖ, типа Пети, рыба по степени, и любовник – тоже рыба, может между рыбой и нерыбой, по типу КСЖ и К побольше, чем у мужа.

Мы с вами поступим так. В ТГ канале у меня больше тысячи активных комментаторов, среди них есть те, кто комментирует и ЖЖ тоже.

Давайте те, кто может комментировать в ЖЖ, будут комментировать письмо только здесь, а там – остальные.

И посмотрим, на что вы способны, старые опытные комментаторы, по сравнению с новыми. Хотя новые – условно новые. Многие давно читают блог, некоторые были в комментаторах ЖЖ раньше. И все же.

Разбирая письмо пишите и про ошибки, и про верные ходы, и анализ поля давайте, и прогнозы, то есть развернутый разбор.

И те, кто будут в ТГ комментировать – тоже.

margonaprudah

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я наделала огромное количество ошибок и потеряла человека, которого люблю.

Мне 33 года. 2022 год для меня был очень удачным, я переехала в страну с теплым климатом и исполнила две мечты – купила дом у моря и завела собаку. Работаю в сфере PR на удаленке – было много планов, куда и как развиваться. Но прошлый год для меня оказался сокрушительным в личной жизни – и мне кажется, что меня больше нет и впереди ничего нет.

Я замужем за иностранцем, в отношениях с ним 7 лет, но из-за обстоятельств наш брак оказался гостевым. На воссоединение семьи (чтобы я переехала из той страны, где живу сейчас, к нему в Бельгию) мы подали только в конце прошлого года – результат будет через 4 месяца – и не факт, что положительный.

С мужем М. у нас были разные стадии в отношениях. Сначала он был привязан к бывшей жене, и я помогала ему выйти из депрессии, связанной с разводом. Надеялась, что он ее забудет и у нас все будет хорошо. Один раз он плохо поступил со мной – оставил меня одну на НГ, «подвесив» отношения, когда бывшая решила отметить праздник всей прошлой семьей. У них так ничего и не склеилось, он сделал мне предложение в итоге, и я согласилась.

А в прошлом году муж занимался сбором всех документов и решением наших проблем – и мы не виделись полгода. Он уверял, что был занят – и по факту он выполнил все, что обещал – закрыл вопросы с долгами по прошлой фирме, нанял адвоката, собрал документы. Но мне показалось, что он на меня подзабил, что я сижу одна, а время идет, что я никому в итоге не буду нужна и т.д.

В итоге я решила заняться яхтингом (это тоже мечта детства) – и познакомилась с А., профессиональным инструктором и яхтенным гонщиком. Он ровесник моего мужа, старше меня на 12 лет. Мы стали общаться на тему яхтинга, много разговаривали по телефону, в итоге он предложил встретиться, приехал для этого в другой город (мы живем на расстоянии 2,5 часа на авто друг от друга). Я могла предположить, к чему это все может привести – и решила поговорить с мужем. Плакала, просила приехать, говорила, что скучаю и т.д., но не дождалась от него вообще никаких планов – и для себя решила, что отношениям конец.

А. я рассказала, что официально в браке, но уже полгода не видела мужа и в отношениях все очень плохо. В принципе, я так и думала.

А. живет один с собакой, развелся с женой 5 лет назад, признался, что изменял ей (меня, конечно, это напрягло), у него двое сыновей 14 и 18 лет. Сразу сказал, что хочет серьезных отношений и надежного человека рядом. Я познакомилась с некоторыми из его друзей, на мой день рождения он устроил для меня яхтенную поездку на неделю, я старалась для него делать маленькие приятные сюрпризы. Мы не очень часто виделись, т.к. у него был сезон гонок. Через месяц он сказал, что хотел бы попробовать жить вместе. Что в ином случае нам будет трудно узнать друг друга, мы на расстоянии, а у него гонки. И что он хотел бы со мной серьезно. Я сказала, что давай попробуем какое-то время пожить – ну, может, неделю-две и посмотрим, как все будет.

Я для себя решила, что если все будет хорошо – то я озвучу мужу, что хочу расстаться. Но где-то внутри себя я чувствовала, что отношения с А. еще писаны вилами по воде и нужно дать им время и не делать резких движений.

Я приехала к А. с намерением остаться на неделю. Все было очень хорошо первые дни, а потом мы разругались на пустом месте – он устроил сцену ревности из ничего, и я подумала, что, возможно, он специально спровоцировал этот скандал, чтобы я уехала и не оставалась с ним на его др. Я собрала вещи и ушла в отель напротив его дома – но в итоге, мы переругивались весь вечер в переписке, я вернулась, на эмоциях вылила ему на голову коктейль. Он сказал, что это sexy. Утром я уехала, пока он еще спал и написала ему сообщение, что сорри, у нас ничего не выходит. Ты устраиваешь истерики на пустом месте. Я подумала и решила, что с меня хватит. Он писал – где ты? Хочу тебя увидеть в последний раз и т.д.

Дальше активизировался мой муж, который распочухал, что я занялась «яхтингом». Все вдруг сразу сложилось с адвокатом, документами, делами. Он сказал, что прилетает и мы едем на 2 недели в мой любимый отель. Я была очень зла на А. и не хотела с ним больше ничего, поэтому обрадовалась мужу. А. иногда звонил, рассказывал про гонки, спрашивал, где и что я. Я ему сказала, что еду по работе в другой город и что буду не на связи. Наврала (

В итоге, когда я вернулась, попросил, чтобы сказала правду. Я призналась, что да, виделась с мужем, но пока ничего непонятно, непросто восстановить отношения и т.д. Общение стало сложным, в итоге я захотела с ним закончить и работать над отношениями с мужем. Заблокировала А. везде. Мужу рассказала частичную правду, что было общение, была симпатия, виделись пару раз, но ничего серьезного, и на физе ничего якобы не было.

Через некоторое время мне звонит охреневший муж и говорит, что ему пишет А. – спрашивает, с ним ли я и что хочет со мной поговорить, пусть даже в присутствии мужа. Что у него ко мне чувства и т.д. Я была в шоке, позвонила ему, спросила, что это за закидоны, зачем он вовлекает моего мужа, он сказал, что у него умер близкий друг, ему плохо, его не смущает муж, готов на мои условия, только давай общаться и т.д. Я ему сказала – А., я уже ничего не понимаю и запуталась во всем. Да, у меня есть чувства к тебе, но и с мужем на данный момент я рвать не готова. Если тебя так устроит, то ок. Муж будет приезжать, мы будем видеться и через какое-то время я могу уехать.

Потом он еще раз спросил, есть ли возможность, что мы будем жить вместе, я сказала, что в теории есть, но я хочу, чтобы он перестал истерить.

Через какое-то время я поняла, что ничего хорошего не выходит, отношения только ухудшаются, он сказал, что думал, что его устроит, но по итогу его не устраивает, что я сплю с мужем и чтобы я делала выбор. Параллельно стал мне предъявлять по поводу других мужчин друзей, что якобы я интересуюсь еще кем-то (это неправда).

Далее мы снова друг друга заблокировали. В какой-то вечер я напилась и что-то лишнего сказала мужу. Он написал А. в плохом тоне с угрозами. Я написала А. и извинилась за его поведение. С мужем поругались очень сильно, и он заговорил о разводе, сказал, что надоел весь этот хоровод.

Через неделю смотрела Сторис А. – он мне написал «Что ты от меня хочешь? Ты замужняя женщина». Начали переписку, поговорили, он спросил, насколько серьезная ссора с мужем, расстались ли мы. Я сказала, что да. Дальнейшее общение с ним было холодным – он меня держал на дистанции на расстоянии вытянутой руки. Все шло к разрыву, у него еще были мои вещи. В последний раз у нас была договоренность, что я к нему приеду – я спросила, точно ли ты хочешь меня видеть? Он сказал, что да. В итоге в пути устроил кучу сцен – приехала поздно, на чьей машине приехала, я сейчас выкину все твои вещи и все в таком духе. Яркий секс, но с утра сказал мне, что не разблокирует меня в телефоне. Разблокировал только через неделю, после гонок.

Дальше все катилось в пропасть – «ты с мужем, ты врешь, ты ненормальная, ты больная на голову, к тебе 1 процент доверия, сейчас ты все потеряешь, и игра окончена». Я психовала. В итоге сказала, что если я такая плохая – ну и давай тогда закончим все это. Опять взаимные блоки.

Я попросила подругу посмотреть его Сторис. Он стал ей писать – а ты откуда меня знаешь, а есть ли у тебя подруга и т.д. Потом сказал, что сразу понял, что это моя подруга и поэтому стал переписываться. В итоге подруга меня накрутила, сказала, что давай, хватит страдать, поезжай к нему и попробуй поговорить, мол он с ней общается только обо мне, значит, ему не все равно. Объясни ему, что с мужем не клеится и т.д. На тот момент я вообще не знала, будет он говорить со мной или нет. Поехала, по дороге взяла ему ужин, хотела сделать для него хоть что-то хорошее. Встретил очень тепло, я не ожидала такого – нежно обнимал, смотрели вместе фильм, но, когда я озвучила все, что хотела и сказала про чувства – ничего не ответил, сказал пойдем спать. С утра – почему ты так рано уезжаешь (а у меня с собой ни вещей, ничего). Я сказала, что мне нужно по делам (это правда). Вдогонку отправил мне смс – красивый Мерседес. Это у моего друга Мерседес, и он вообразил, что я с ним уехала! А мне обидно, что я на автобусе как дура в юбке, красивая, приехала блин к нему.

Дальше был просто шок, потому что он позвонил моей подруге и высказал ей, что я приехала чуть ли не в костюме проститутки (просто был костюм с юбкой повыше колена и каблуки, но точно не вульгарный вид!), что ему было чуть ли не стыдно перед соседями, так как я уехала с утра, что со стороны это выглядело, как будто он кого-то снял на ночь, что вообще непонятно, почему я уехала, он хотел со мной много времени провести, а я с утра опять была с кем-то на телефоне и т.д. И что все, что я ему сказала – он это уже много раз слышал и ничего нового я не сказала. Подруга, по ее словам, попыталась объяснить, что он для меня важен и что я правда хотела наладить все и что зачем со мной так? Что с мужем все плохо и идет к разводу. В итоге переписываться он стал только с ней, со мной сухо – доброе утро и спокойной ночи. И сказал подруге, что посмотрим, разведется ли она и посмотрим в целом на ее поведение.

В один из вечеров он напился и создал общий чат со мной и с подругой и хотел туда отправить дикпики и т.д. Я ему позвонила, спросила, зачем ты так себя ведешь? – Хочу тебе отомстить, чтобы ты чувствовала все, что чувствовал я. Я говорю, ну ок, считай, отомстил? Может быть, хватит? Сказал – Нет, это только начало.

Потом я спросила, зачем ты со мной так? Он сказал – сделай выбор.

На НГ я планировала быть с мужем. Написала об этом А. – Все, гудбай, ты завралась. Прощай навсегда.

Я от боли постила фотки с мужем.

В ответ сообщения подруге – зачем она со мной так? Я ее любил, а она… Теперь я буду иметь всех подряд. Подруга спросила – это что, месть? – Типа да.

В итоге через несколько дней я психанула и выслала ему просто ужасное письмо, с перечислением всех его слабых сторон. И то же самое письмо ему в почту кинул и мой муж с оскорблениями и просьбой отстать от всех людей из моего окружения. Я понимаю, что это огромный косяк и слив, но я не могла больше выдерживать морально все это.

Через подругу передал, что не злится и желает мне только счастья, я написала через нее – фак ю. Далее подруга сказала, что у него своя правда, у меня своя, что она между двух огней. Сказала, что долго говорила с ним по поводу меня снова. И что он очень хочет с ней встретиться в реале и что она другая, не такая как я, а нормальный человек. Я сказала, что не хочу ничего слышать о нем. Наврала, что сижу на чемоданах, т.к. пришло воссоединение семьи, и чтобы передала это А. Заблокировала и подругу.

Муж стал нежным, ласковым, внимательным, стал дарить много подарков, приезжает каждый месяц – но меня все в нем раздражает. Секс с ним не нравится больше совсем. Я просто себя насилую каждый раз и почему-то верю, что когда-то все исправится. Я очень благодарна своему мужу за все хорошие моменты, к нему как к человеку отношусь прекрасно и с теплом, но чувств нет, как раньше.

При этом меня очень тянет приехать к А. снова. Я понимаю, что, если я это сделаю – в очередной раз «пробью дно». Не могу совершенно отлепить себя от него, лезу на стену, страдаю, в груди огромная дыра. Не могу работать нормально, ничего не хочу, я первый раз в жизни в полном и абсолютном неадеквате.

С одной стороны, мне очень стыдно, что я приклеилась намертво к мужику, который уже чуть ли не прямым текстом сказал, что я ему не нужна и еще и обсудил мои недостатки и интимные подробности с моей подругой. С другой стороны, во мне все еще живет тухлая надежда, что если я приеду и мы нормально поговорим, то можно будет что-то исправить или хотя бы выйти из такого жирного минуса. Что будет, если я приеду под каким-либо предлогом? Он надо мной поржет ведь, да?

Что мне сделать, чтобы выкарабкаться из этого адового состояния? Чего я не вижу в этой истории?

Спасибо Вам большое.