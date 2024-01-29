Легионеры в КХЛ: кто из иностранцев доказывает свою состоятельность в нынешнем сезоне

Несмотря на все сложности последних лет, Континентальная хоккейная лига по-прежнему остается одним из самых сильных чемпионатов мира, привлекая лучших хоккеистов со всего мира. Кто же из легионеров доказывает в этом сезоне свою состоятельность?

Стив Мозес лидирует в споре бомбардиров КХЛ

Бесспорным лидером среди всех хоккеистов-иностранцев по итогам регулярного чемпионата КХЛ является нападающий ЦСКА американец Стив Мозес. Он возглавляет список лучших снайперов лиги с 75 (38+37) набранными очками.

30-летний форвард доказывает, что по уровню мастерства может конкурировать даже с лучшими российскими нападающими. Мозес обладает отличным катанием, видением площадки и броском. Неудивительно, что Мозеса называют в числе главных претендентов на Кубок Гагарина в составе армейского клуба.

Американец доказывает, что КХЛ по-прежнему способна привлекать лучших хоккеистов не только из Европы, но и североамериканского континента. И в ближайшие годы, вероятно, мы еще услышим не один раз имя этого звездного легионера.

Чехи и словаки остаются в КХЛ

После сокращения лимита на легионеров многие традиционные игроки из Финляндии и Швеции покинули КХЛ. Однако чешские и словацкие хоккеисты в большинстве своем остались верны российским клубам. Их связывают с Россией давние спортивные и культурные связи.

Одним из лидеров среди защитников-легионеров является чех Либор Шулак из "Авангарда". В 48 матчах он набрал 30 (6+24) очков. Его соотечественник, защитник "Спартака" Юлиус Гудачек также показывает хорошую результативность для заднего игрока – 25 (3+22) очков.

Из словаков стоит отметить Бранко Радивоевича из ЦСКА c 27 (6+21) баллами. Для игрока обороны эти показатели выглядят очень достойно. Так что чехи и словаки по-прежнему остаются опорой многих российских клубов КХЛ.

Самые высокооплачиваемые легионеры КХЛ

Несмотря на все трудности, ряд звездных легионеров по-прежнему получают в КХЛ огромные по меркам хоккея зарплаты. Например, бразилец Стефан да Коста из "Автомобилиста" считается самым высокооплачиваемым легионером лиги с годовым окладом в $1 млн.

Свою приверженность КХЛ подтвердил и финский вратарь Йонас Кемппайен, продлив контракт с Сибирью. Он стал самым высокооплачиваемым голкипером-легионером в лиге с зарплатой €800 тысяч в год.

Яркая и результативная игра многих легионеров КХЛ не могла не отразиться и на раскладах букмекерских контор. Вероятно, высокие ставки на матч хоккей с участием Мозеса, Олуссона или Полачика будут оставаться актуальными на протяжении всего плей-офф КХЛ.

Яркая и результативная игра многих легионеров КХЛ не могла не отразиться и на раскладах букмекерских контор. Вероятно, высокие ставки на матч хоккей с участием Мозеса, Олуссона или Полачика будут оставаться актуальными на протяжении всего плей-офф КХЛ.

Заключение

Таким образом, несмотря на лимит и прочие сложности, КХЛ по-прежнему остается притягательной для лучших зарубежных хоккеистов, многие из которых доказывают свою состоятельность в нынешнем сезоне наравне с российскими игроками.

Конечно, уход части скандинавских хоккеистов не мог не сказаться на облике лиги. Однако оставшиеся легионеры из Чехии, Словакии, Северной Америки по-прежнему составляют конкуренцию россиянам как на льду, так и в списках снайперов и бомбардиров.

Более того, КХЛ сохраняет способность привлекать новых звездных игроков вроде Мозеса. А контракты на миллионы долларов свидетельствуют о том, что лига готова платить огромные суммы за лучших хоккеистов планеты.

Так что в ближайшие годы от легионеров КХЛ еще стоит ждать яркой и результативной игры, способной конкурировать с самыми именитыми российскими звездами.