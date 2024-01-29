 

Папа римский: Отпущение грехов скоро можно будет оплатить криптовалютами

29.01.2024, 13:33, Разное
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Папа римский заявил, что поклонников диджитал-христианства ждут хорошие новости – акт об отпущении грехов уже в этом году разрешат оплачивать криптовалютами.

Эта услуга, по его словам, будет особо востребована в странах Латинской Америки, где «грешат много и плотно, практически оптом, но не всегда могут оплатить акт об отпущении традиционными деньгами из соображений безопасности».

– Многие уважаемые люди в этом регионе считают недостаточным исповедоваться местному католическому священнику, даже если он имеет необходимые разрешения и сертифицирован в служении. Многие хотят, чтобы это была Церковь-Церковь, чтобы это была Супер-Церковь, чтобы их слушали те, кто непосредственно приближен к Богу, то есть люди из главка, из Ватикана, – рассказал понтифик. – Это своего рода VIP-обслуживание, абсолютно нормальная вещь в нашем бизнесе. Но на пути этих людей к прощению и очищению от грехов встаёт множество преград легально-бюрократического характера. Оплата криптовалютами позволит устранить хотя бы часть из них.

Папа добавил, что католическая церковь уже выбрала эквайринг и сейчас технические специалисты Святого престола работают над имплементацией всех необходимых протоколов и их увязкой с имеющимися бизнес-процессами. Чтобы путь людей к отпущению грехов стал ещё легче и дружелюбнее, планируется зарегистрировать ряд юридических лиц на Маршалловых островах и в Сент-Китс и Невисе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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