Скандалы: Премьера Израиля сравнивают с королями и обвиняют в роскошной жизни

Как живет семья Биньямина Нетаньяху?

После того как Биньямин Нетаньяху впервые стал премьер-министром Израиля в 1996 году, он и его жена Сара оказались в центре не менее двух десятков скандалов, связанных с коррупцией. Однако ни одно полицейское расследование не закончилось судом. Более того, политик трижды сумел получить кресло премьера и однажды просидел в нем рекордные для страны 16 лет. Все это время он называл национальную безопасность и защиту от внешних угроз своими приоритетами, отвлекая израильтян от внутренних проблем, чтобы удержать власть. Однако после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года в обществе начали говорить о том, что премьер не способен сдержать своих обещаний. Как Биньямин Нетаньяху получал дорогостоящие подарки от друзей-бизнесменов, растрачивал госбюджет и разочаровывал народ — в материале «Ленты.ру».

«Государство — это я»

«В тот самый момент, когда людей похищали, государства внезапно не оказалось рядом. Государство полностью отсутствовало! Мы никогда не видели ничего подобного. Быть израильтянином — значит ощущать государство внутри себя. Это часть того, кто ты есть. Куда же вдруг делось государство?» — высказалась израильская журналистка Илана Даян в комментарии главному редактору The New Yorker Дэвиду Ремнику. В январском материале он анализировал стиль правления Биньямина Нетаньяху и его влияние на исход текущего конфликта в своей статье под названием «Цена амбиций Нетаньяху».

Премьер-министр часто рассуждал на тему эффективной военной подготовки к арабской агрессии, однако не смог защитить свой народ именно в тот момент, когда это стало необходимо. «Нетаньяху утратил способность проводить границу между личными и политическими интересами», — сказал бывший посол Израиля в США Михаэль Орен и сравнил политика с Людовиком XIV, которому приписывают высказывание «государство — это я». С ним согласился и экс-глава службы безопасности Израиля «Шабак» Ами Аялон, называя Биньямина «человеком, готовым продать все и всех, лишь бы остаться на вершине», а бывший министр обороны страны Моше Яалон описал его идеологию как «личное политическое выживание».

Теперь он — «мистер Борец с Америкой», которая якобы хочет навязать нам палестинское государство. Он мечется. После грандиозного провала ему нужен новый нарратив. Он попытается продать историю о том, что провалились службы безопасности, но не он сам. Что он единственный, кто может убить палестинское государство в зародыше

анонимно один из ведущих консерваторов в кнессете

Премьер-министра не интересует простой народ, считают источники Ремника. В качестве доказательства этому они вспоминают, что Нетаньяху долгое время не выходил на связь с семьями заложников ХАМАС, а его дальнейшие попытки выразить им сочувствие оказались неубедительными.

Дэвид Ремник пишет, что точку зрения, согласно которой ситуация на Ближнем Востоке — это «борьба между цивилизацией и варварством», Нетаньяху унаследовал от своего отца. Бенцион Нетанияху — историк и приверженец ревизионизма — считал, что вся территория Палестины должна войти в состав Израиля. «Ты всегда говорил мне, что необходимый компонент любого живого тела — это умение вовремя распознать опасность, качество, которое наш народ утратил за время изгнания. Народ — это тоже живое тело. Отец, ты учил меня смотреть реальности в лицо и делать необходимые выводы», — произнес премьер на его похоронах.

Прирожденный политик

Биньямин Нетаньяху родился в Тель-Авиве, но провел юность в Филадельфии, в школе, где преподавал его отец. Там будущий политик получил короткое прозвище Биби, закрепившееся за ним на всю жизнь. В 18 лет Биби вернулся в Израиль, где его призвали в армию, однако через пять лет уволился из вооруженных сил и отправился обучаться менеджменту в Массачусетский технологический институт (у него также есть гарвардское образование политолога). Получив диплом, он трудился в компании Boston Consulting Group, а затем занял должность директора в иерусалимской мебельной компании Rim Industries.

Но бизнес не увлек Нетаньяху — он грезил о политике. На родине он вступил в партию «Ликуд» и вскоре стал ее председателем и лидером оппозиции. С тех пор он получил известность как противник мирных соглашений между Израилем и Организацией освобождения Палестины и вывода израильских войск из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

В 1996 году 47-летнего Нетаньяху избрали премьер-министром Израиля — самым молодым в истории страны

На протяжении двух лет в Израиле возникали постоянные споры из-за уступок палестинцам, которые приводили к протестам. В 1998 году Нетаньяху лишился должности и председательства в партии. Он начал работать министром иностранных дел, а потом министром финансов. Вернуться на прежнее место ему удалось лишь в 2009 году. Биньямин впервые заявил, что поддержит идею независимого палестинского государства — но только в том случае, если страна пройдет демилитаризацию и признает Израиль национальным домом еврейского народа. Палестина эти условия не приняла.

Через три года Нетаньяху переизбрали на пост премьера после очередного парламентского кризиса. В 2014 году он инициировал военную операцию в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Израиля. Кампанию, которая длилась 50 дней, критиковали за рубежом из-за большого числа жертв среди мирных жителей. В правящей коалиции возникли споры из-за бюджета и законопроекта об определении Израиля еврейским государством. Они вылились в очередные досрочные выборы.

В 2015 году Нетаньяху вновь переизбрали премьер-министром. Тогда его репутацию запятнали слухи о коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия, и это было только начало. С тех пор и по сей день его обвиняют в получении дорогостоящих подарков от друзей-миллионеров, которым он оказывает политические услуги.

Дружеские подарки на миллионы долларов

Всякий раз полиция утверждала, что собрала достаточно доказательств для обвинения Нетаньяху в коррупции. Согласно материалам, за все время, проведенное в кресле премьера, политик якобы принимал от различных бизнесменов ценные подарки — дорогие сигары, шампанское, украшения и даже организацию встреч со звездами. В общей сложности все это оценили в один миллион шекелей (24 миллиона рублей по нынешнему курсу). При этом по закону ему запрещено получать подарки или иметь доходы сверх своей парламентской зарплаты, которая составляет примерно 59 тысяч шекелей (1,4 миллиона рублей) в месяц.

Среди главных «дарителей» — продюсер Арнон Милчен, гражданин Израиля, который проработал в Голливуде больше 30 лет и чье состояние равняется примерно 3,4 миллиарда долларов

Милчен является мажоритарным владельцем киностудии New Regency (автор хитов «Красотка», «Мистер и миссис Смит» и «Выживший»). По просьбе друга Нетаньяху якобы пролоббировал так называемый закон Милчена, который освобождает новых иммигрантов и возвращающихся резидентов от уплаты налогов на их доходы за рубежом на десять лет. Против Нетаньяху косвенно свидетельствует то, что он лично договаривался с экс-госсекретарем США Джоном Керри о выдаче американской визы Милчену. Подозревают премьер-министра также в содействии продюсеру в его бизнес-сделках.

В заявлении для Forbes, представленном юристом Милчена, говорится, что он дарил подарки Нетаньяху исключительно «по-дружески». «Семьи господина Нетаньяху и господина Милчена поддерживают прочные отношения на протяжении более 20 лет… Очевидно, что нет никакой связи между подарками, которые вручались на протяжении долгого времени в рамках обычной и продолжающейся дружбы, и событиями, которые произошли после того, как господин Милчен начал вручать упомянутые подарки». После этого сам премьер-министр выступил на телевидении с речью, в которой назвал эти обвинения безосновательными.

Кроме того, Нетаньяху обвиняют в краже 42 «официальных подарков», которые являются государственной собственностью. Среди них, например, две позолоченные статуи орла, которые в свое время преподнес ему Барак Обама, стеклянная шкатулка с золотыми украшениями от Мелании Трамп, фарфоровая ваза от Ангелы Меркель и Библия от Владимира Путина. Между тем в партии «Ликуд» заявляют, что «у семьи Нетаньяху нет никаких подарков».

«Кстати, о проститутках»

Биньямин Нетаньяху был трижды женат. Его первая супруга Мириам Вейцман служила в Армии обороны Израиля и училась в Еврейском университете. В 1978 году у пары родилась дочь Ноа. Когда Мириам была беременной, в университетской библиотеке Нетаньяху встретил британскую студентку Флер Кейтс, и у них завязался роман. Вскоре Вейцман узнала об увлечении мужа, и их брак распался. В 1981 году Нетаньяху женился на Кейтс, и она приняла иудаизм. Переехав в Израиль, уже через семь лет совместной жизни Флер подала на развод.

Имя третьей и нынешней жены Сары, в браке с которой у Биньямина появились два сына Яир и Авнер, не раз попадало в заголовки газет. За любовь к роскоши бывшую стюардессу сравнивают с французской королевой XVIII века Марией-Антуанеттой, известной своим расточительством. Прошлой весной толпа израильтян пыталась штурмом взять модный салон красоты в центре Тель-Авива, где в тот момент делала прическу Сара Нетаньяху. Протестующие скандировали «позор!», обвиняя ее в роскошном образе жизни, который поддерживается за счет израильских налогоплательщиков.

Сара была участницей и коррупционных схем мужа: вместе с Биби она принимала драгоценности и ящики элитного вина на десятки тысяч долларов в обмен на услуги политического характера. А в 2015-2016 годах женщина растратила 100 тысяч долларов из бюджетных средств на заказ продуктов и оплату услуг известных шеф-поваров. Кроме того, она якобы расходовала государственные деньги на сиделку для своего отца и принуждала работать электрика на своей вилле в выходные дни.

На допросы, связанные с ценными подарками, вызывали и сына Нетаньяху Яира, которого не раз замечали в стриптиз-клубах Тель-Авива. Туда он приезжал на правительственной машине с государственной охраной

Похождения и пьяные шутки младшего Нетаньяху тоже рисуют нелестный портрет семьи. «Кстати, о проститутках, что открыто в этот час?», «Возможно, официантки в этом заведении отдаются потоку», — публикует выдержки записи его беседы с друзьями CNN. Но самый большой общественный резонанс вызвали высказывания Яира в адрес сына израильского магната Коби Маймона.

«Мой отец организовал для твоего отца 20 миллиардов долларов, а ты ноешь из-за 400 шекелей», — сказал молодой человек, имея в виду деньги, которые он одолжил в стриптиз-клубе. По данным CNN, речь шла о предложении разделить будущие доходы от бурения природного газа между частными и государственными компаниями. Журналисты сочли это признаком коррупции.

Впоследствии Яир Нетаньяху заявил, что разговор состоялся под воздействием алкоголя и был полон «гадостей о женщинах и других вещей, которые не следовало говорить». По его словам, эти высказывания не отражают того, кем он является, а также ценностей, на которых основано его образование и то, во что он верит.

«Эксцентричный миллионер, который порхает из отеля в отель»

Вообще, семья Нетаньяху не привыкла отказывать себе в развлечениях и часто отдыхает на элитных курортах. А счета за проживание в пятизвездочных отелях, по информации СМИ, они продолжают закрывать средствами из госбюджета. Например, в августе 2021 года Биньямин вместе с женой, сыном и сопровождающими их телохранителями провели отпуск в люксе отеля Sensei Lanai Four Seasons на Гавайях, который принадлежит бизнесмену Ларри Эллисону. На тот момент предприниматель занимал седьмую строчку в списке миллиардеров Forbes.

50 000 долларов во столько обошлись две недели в отеле Sensei Lanai Four Seasons на Гавайях в высокий сезон без учета расходов на дорогу и питание (по подсчетам The Daily Beast)

А перед отъездом на Гавайи семья провела роскошные выходные в президентском номере пятизвездочного отеля The Dan в Хайфе, за который заплатила всего 623 доллара. Эта цена со скидкой существенно отличалась от реальной стоимости в 2740 долларов. «Он не знал о разнице в цене между номером, который он забронировал, и тем, куда он фактически заселился, — заявили в офисе Нетаньяху. — Когда ему об этом сообщили, он поручил выплатить эту разницу». Представители отеля, в свою очередь, отказались отвечать на вопросы о том, кто оплатил счет Биньямина, называя все это сплетнями.

Хотя Нетаньяху остается, по его собственному мнению, «отцом нации», на самом деле он эксцентричный миллионер, который порхает из отеля в отель

Ури Мисгав

обозреватель Haaretz

Издание Daily Beast также сообщило, что в 2019 году, в последние дни своего второго срока на посту премьер-министра, Нетаньяху потребовал, чтобы государство покрыло расходы в размере 25 тысяч долларов на ремонт кондиционера в его частной резиденции в Кесарии. Тем временем в его партии «Ликуд» началось расследование по делу об Эфи Азулае, который во время правления Нетаньяху занимал должность начальника службы технического обслуживания резиденции премьер-министра.

Покинув свой пост и оставаясь лидером партии, Нетаньяху обеспечил Азулаю место в «Ликуде», которое партийный контролер Шай Галили назвал «фиктивной работой». С тех пор Азулай занимался ремонтом на территории семейной виллы Нетаньяху, утверждая, что это кошерно. «Семья Нетаньяху платит мне за услуги из своего кармана, а «Ликуд» платит за мои услуги «Ликуду»», — открестился он в комментарии израильскому Channel 13.

Оригинал материала: “Lenta.ru”