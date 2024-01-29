Ученые ЛЭТИ разработали метод определения диабета по сетчатке глаза

Российские ученые, представляющие Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», разработали математическую модель, способную определить патологию, возникающую при сахарном диабете, по сетчатке глаза.

В данном случае речь идет о выявлении диабетического повреждения сетчатки глаза на ранней стадии болезни с точностью 88,7%. В подавляющем большинстве случаев ретинопатия сопровождается ухудшением зрения, болью в глазах, постоянным дискомфортом и мерцающими «звездочками», но в первое время заболевание, как правило, протекает бессимптомно.

Ученые предполагают, что изобретение, распознающее диабетическую ретинопатию на фотоснимках глаза по таким признакам, как кровоизлияние, скопление липидов, рост кровеносных сосудов, а также истончение их стенок, позволит выявлять диабет на ранних стадиях.