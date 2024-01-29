Специалисты по питанию доказали, что свекла снимает воспаления в организме

Эксперты в области питания провели исследование, чтобы узнать, как свекольный сок влияет на организм. Результаты подтвердили, что свекла богата антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Регулярное употребление свекольного сока способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и предотвращению воспалительных процессов.

Кроме того, исследователи установили, что свекла способствует снижению давления путем расширения сосудов, укрепляет иммунную систему и общую работоспособность, помогает снизить вес, а также нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. При наличии запоров, свекольный сок может стать отличным дополнением к ежедневному рациону, но важно не переусердствовать, чтобы избежать диареи.

Доктор-нутрициолог Игорь Строков подчеркивает, что свекла богата не только витаминами и минералами, но также содержит другие полезные соединения, такие как антиоксиданты, каротиноиды и нитраты, которые способствуют укреплению здоровья. Они легко включаются в разнообразные блюда.

Свекла обладает высоким содержанием антиоксидантов, которые защищают организм от вредных свободных радикалов и предотвращают хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак и диабет.

Также свекла способствует снижению воспаления, как показали исследования на животных и людях. Она является источником беталаинов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Свекольный сок способствует укреплению сердечного здоровья за счет пищевых нитратов, которые улучшают кровоток и снижают давление.

Наконец, высокое содержание пищевых нитратов в свекле может помочь улучшить работу мозга и предотвратить снижение когнитивных функций, связанное с возрастом.