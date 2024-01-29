 

Скандалы: Фейковый инвалид получил от США 660 тысяч долларов за 20 лет

29.01.2024, 12:18, Разное
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В Америке экс-военный Кристофер Штульц смог долгое время притворяться прикованным к инвалидной коляске

В США экс-военный Кристофер Штульц смог 20 лет притворяться прикованным к инвалидной коляске. Статус инвалида ему присвоили в 2003 году, после чего он начал получать положенные выплаты. За 20 лет его пособие составило 663 тыс. долларов — в среднем 2762 доллара в месяц (около 246 тыс. рублей).

В 2003 году Штульц обратился в Министерство по делам ветеранов, заявив, что не может ходить. Ему присвоили статус инвалида. Последующие 20 лет он получал государственные выплаты, в том числе деньги на специальные автомобили и средства передвижения для ветеранов с ограниченными возможностями.

Мошенничество вскрылось в октябре 2021 года. После посещения больницы фейковый инвалид сложил коляску и положил ее в машину и уехал. Затем его заметили во время прогулки по ТЦ. За ним наладили слежку. При опросе знакомых выяснилось, что некоторые из них ни разу не видели Штульца в инвалидной коляске.

49-летнего экс-военного уличили в мошенничестве — он уже признался в даче ложных показаний. Находчивого «колясочника» обязали вернуть полученные деньги. Ему также грозит до пяти лет лишения свободы.

Александр Куманев

Оригинал материала: “Новые Известия”


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