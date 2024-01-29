 

Сомнолог Дерти рассказал о смертельной опасности чрезмерного сна

29.01.2024, 11:55, Разное
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Как заявил ученый-сомнолог Николас Дерти, представляющий Колорадский университет в Боулдере, степень вероятности сердечного приступа возрастает не только в результате недосыпания, но и из-за чрезмерного сна.

В ходе семилетнего исследования, результаты которого опубликованы изданием The Lancet, было установлено, что минимальные риски сердечного приступа фиксировались у людей, продолжительность сна которых колебалась в диапазоне от шести до девяти часов в сутки, в то время как у тех, кто спал меньше, риск возрастал на 20%, а у тех, кто проводил во сне более девяти часов, – на 34%.

Ранее информацией о том, что серьезное отклонения от рекомендованной продолжительности сна увеличивает вероятность развития деменции и ранней смерти, поделились японские исследователи.     


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