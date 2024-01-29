 

«Жениться» и «невеста» – это феминитивы: с марта оба супруга при вступлении в брак будут выходить замуж

29.01.2024, 9:33, Разное
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Борьба с феминитивами в русском языке продолжает набирать обороты.

Как сообщили в комитете Госдумы по делам семьи, из гражданского кодекса в ближайшее время исчезнут все упоминания слова «жениться» – феминитивной формы выражения «выходить замуж».

Законодатели гарантируют для супругов равное положение, говорит председатель комиссии, депутат Евгения Жеребец. Сотрудники ЗАГСов предложат как гражданину мужского пола, так и гражданину женского пола выйти замуж за свою вторую половину. Помимо этого, слово «невеста» также призвано нежелательным: теперь оба брачующихся будут в официальных документах именоваться женихами.

В комиссии также заметили, что помимо борьбы с использованием феминитивной лексики, эта реформа имеет и другую положительную сторону. Согласно исследованиям, до 74% россиян неверно употребляли слово «жениться», допуская в обыденной речи такие ошибки, как «Татьяна женилась на Петре». Полный запрет на использование этого слова автоматически повысит грамотность речи и образованность россиян.

– У нас Конституцией гарантированы равные права для мужа и жены, – говорит Евгения Жеребец. – Тогда почему раньше было, что жених женится, а невеста выходит замуж? Абсурд какой-то. Никакого равноправия. Теперь будет всё чётко и понятно: два жениха выходят замуж друг за друга. Конечно, ни о какой пропаганде ЛГБТ* тут не идёт речь, поскольку согласно закону, в брак может вступить только гражданин мужского пола и гражданин женского пола. Лично я буду рада, если и мои сыновья найдут себе женихов и выйдут за них замуж.

* Экстремистская международная организация, запрещённая в РФ

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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