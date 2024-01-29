Эксперт Шуров нашел 4 признака прослушки смартфона
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Преподаватель кафедры защиты информации РТУ МИРЭА Василий Шутов поделился рядом достоверных признаков, которые могут свидетельствовать о прослушке смартфона в интервью с агентством “Прайм”.
Следующие признаки могут указывать на возможное прослушивание устройства:
- Постоянный нагрев или быстрая разрядка батареи смартфона.
- Частые системные сообщения об ошибках, сбоях, отказах и самопроизвольных перезагрузках.
- Самозапуск приложений с персональными данными.
- Помехи и странные шумы во время разговоров.
Шутов также отметил, что наиболее эффективным способом проверки наличия программ-шпионов на смартфоне является использование антивирусных программ и регулярное внимательное отслеживание сообщений от антивируса.
Помимо этого, рекомендуется внимательно изучить список установленных приложений на смартфоне и удалить любые подозрительные приложения. Если необходимо, можно сделать сброс настроек смартфона до заводских и переустановить все приложения.
Эксперт также предостерегает от установки приложений для определения номеров с целью выявления спама и мошенничества, так как некоторые из них могут угрожать личным данным владельца смартфона.
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