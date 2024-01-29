 

Эксперт Шуров нашел 4 признака прослушки смартфона

29.01.2024, 8:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Преподаватель кафедры защиты информации РТУ МИРЭА Василий Шутов поделился рядом достоверных признаков, которые могут свидетельствовать о прослушке смартфона в интервью с агентством “Прайм”.

Следующие признаки могут указывать на возможное прослушивание устройства:

  • Постоянный нагрев или быстрая разрядка батареи смартфона.
  • Частые системные сообщения об ошибках, сбоях, отказах и самопроизвольных перезагрузках.

  • Самозапуск приложений с персональными данными.

  • Помехи и странные шумы во время разговоров.

Шутов также отметил, что наиболее эффективным способом проверки наличия программ-шпионов на смартфоне является использование антивирусных программ и регулярное внимательное отслеживание сообщений от антивируса.

Помимо этого, рекомендуется внимательно изучить список установленных приложений на смартфоне и удалить любые подозрительные приложения. Если необходимо, можно сделать сброс настроек смартфона до заводских и переустановить все приложения.

Эксперт также предостерегает от установки приложений для определения номеров с целью выявления спама и мошенничества, так как некоторые из них могут угрожать личным данным владельца смартфона.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Росстат: Население РФ сократилось за год на 0.17%

29.01 / Мнение: О предсказанном и ожидаемом… «Tesla» — всё?

29.01 / ИИ разработал стратегии противостояния инопланетным захватчикам

29.01 / Мнение: Накололся на индейке

29.01 / Назван продукт, улучшающий настроение за 96 часов

29.01 / Американские ученые рассказали, что люди видят при остановке сердца

29.01 / Мнение: Нужно ли работать на две ставки, безработица в СССР и как угнетали инженеров

28.01 / Найден способ, позволяющий уснуть в два раза быстрее

28.01 / Восточное побережье США постепенно погружается под воду

28.01 / Юбки размера XL из тюля, укороченные жакеты и розовые наушники: стильные офисные наряды в стиле «кокетка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика