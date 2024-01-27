Премьер-министр Словакии запретил Галкину, Макаревичу и Слепакову выступать на территории страны

Постановлением правительства Словакии вводится стоп-лист для артистов, занимающих открытую антироссийскую позицию. Музыкантам запретят выступать на территории страны, а в случае неповиновения им грозит пожизненная депортация, а организаторам – тюремные сроки.

Уже известно, что первыми «жертвами» документа стали юморист Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич и бард-сатирик Семён Слепаков. В текстах их песен и выступлений комиссия Минкульта Словакии нашла «пропаганду межнациональной розни и нетерпимости к представителям славянских народов», что считается недопустимым по словацкому законодательству.

«События в Техасе укрепляют всех нас во мнении, что война скоро закончится в пользу России, поэтому в такой ситуации оскорблять народ-победитель – явно не лучшая идея. Да и вообще в Словакии не принято сеять межнациональную вражду», – подчеркнул глава правительства Роберт Фицо.

Согласно информации от инсайдера-иноагента Дмитрия Потапенко, уже отменены февральские концерты Галкина, Макаревича и Слепакова на «Словнафт Арене» – крупнейшем спортивном комплексе страны. В среднем на выступление каждого из артистов куплены не менее 10 тысяч билетов.

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