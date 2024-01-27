Придет инопланетный враг, что нас спасет тогда и как?

Мало нам земных катаклизмов — придумаем инопланетные! Еще и надоумим искусственный интеллект искать способы уничтожения опасности, существующей лишь в воспаленных мозгах западных обывателей.

Вот и Daily Star обратилась к чат-боту Google Bard AI с просьбой перечислить лучшие методы повышения шансов человечества на выживание при столкновении с захватчиками из космоса. И тот выдал вердикт: Земля может бороться с инопланетянами с помощью «катастрофических» инъекций рака, нанороботов и «экстремальных температур».

Дескать, надо учитывать технологические достижения существ с других планет: против них обычное оружие и лазеры, как и электромагнитные импульсные бомбы, коих уже достаточно в арсенале человечества, будут малоэффективны, а то и просто бесполезны. Отразить вторжение инопланетян поможет использование рака и других болезней, а также глобального потепления с «экстремальными температурами».

Это могло бы отогнать маленьких зеленых человечков, прибывших с далеких звезд. Однако Бард считает, что лучше обратиться к наноботам, агентам, вызывающим рак, и управлению природными ресурсами, которые позволят отразить захватчиков – и, возможно, человеческую расу тоже:

«Можно исследовать использование природных элементов, таких как радиация, экстремальные температуры или даже гравитационное притяжение Земли».

Возможно, это всего лишь пальба впотьмах, поскольку, как добавил ИИ, «осуществимость и последствия» таких действий непредсказуемы. Что может оказаться полезным, так это использование наноботов, которые могли бы «нарушать технологии инопланетян или даже манипулировать их физиологией». Привлечение любящих радиацию инопланетян и предоставление им быстрой встречи с наноботами может быть лучшим шансом, который есть у Земли

При этом Бард отметил, что возможно использование и искусственно созданных «вирусов или токсинов», хотя существует риск того, что это оружие позже будет использовано против человечества: всегда есть шанс, что инопланетянам будут полезны клетки, убивающие и людей:

«Инопланетяне могут иметь принципиально разные клеточные структуры, механизмы восстановления ДНК и иммунную систему, что делает рак для них неактуальным или даже полезным. Развернуть агент, вызывающий рак, с достаточной точностью, чтобы нанести вред пришельцам, избегая при этом вреда себе и окружающей среде, было бы невероятно сложно. Даже если рак изначально поражает инопланетян, они могут обладать естественной защитой или быстро развивать механизмы сопротивления».

Искусственный интеллект подчеркнул, что нельзя «окончательно исключить» биологическую войну против существ, прибывших с планет чужих звезд, но предупредил, что это грозит людям «катастрофическими последствиями», которые могут поставить Землю на колени:

«Внедрение новой болезни в инопланетную экосистему может иметь непредсказуемые и потенциально катастрофические последствия.

Мутации в раковом агенте могут привести к созданию более вирулентных штаммов, как наносящих вред инопланетянам, так и готовящих возможные неприятные последствия для Земли».

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, proprikol.ru

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